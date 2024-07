Ramūnas Šiškauskas apie rinktinės žaidimą: „Jeigu bijome kažką daryti, visi kažko laukia, taip ir išeina“

Reikia griežto trenerio. Reikia lengvai su žaidėjais bendraujančio stratego. Reikia trenerio, kuris sugebėtų numatyti tris žingsnius į priekį ir greitai adaptuotis prie situacijos. Reikia stratego, kuris netrukdytų žaisti modernų krepšinį.

Reikia kūrybingų perimetro krepšininkų. Reikia daugiau įžūlumo, ryžto, charakterio. Reikia atsisukti į moksleivių krepšinį ir viską pradėti keisti nuo ten. Pasiūlymų – nors vežimu vežk, o kaip tai įgyvendinti praktiškai ir pasistengti sugrįžti į olimpines žaidynes jau 2028 m., kai jos vyks Los Andžele?

Jeigu tai dabar atrodo kaip tolimas tikslas, tai jau lapkritį Lietuvos rinktinės laukia svarbus FIBA Europos čempionato atrankos langas, kai dukart susitiksime su Šiaurės Makedonijos rinktine.

Senojo žemyno atrankoje Lietuvos rinktinė kol kas yra įveikusi Lenkijos rinktinę ir pralaimėjusi Estijai, todėl daug erdvės eksperimentams nebus – reikės dviejų pergalių prieš makedonus.

Nors Kazys Maksvytis ir Lietuvos krepšinio federacija (LKF) dar nepranešė, kokiu formatu tęs bendradarbiavimą, akivaizdu, kad Kazys greičiausiai užleis rinktinės vyr. trenerio postą ir į „EuroBasket 2025“ lietuvius ves naujas strategas.

Naujienų portalas tv3.lt pasikalbėjo su trimis Lietuvos krepšinio asmenybėmis – Europos ir Eurolygos čempionu Ramūnu Šiškausku, jaunimo treneriu Arvydu Gronskiu bei Moksleivių krepšinio lygos (MKL) direktoriumi Petru Aleksoniu.

R. Šiškauskas prakalbo apie charakterį ir mentalitetą

Su pašnekovais aptarėme šios dienos Lietuvos krepšinio aktualijas ir ieškojome atsakymų, ką galėtume padaryti dar šiandien, kad rytoj būtų geriau.

„Nežinau, ar mes galime pakeisti savo charakterį ir mentalitetą. Faktas, kad reikia daugiau individualiai stiprių žaidėjų, kurie lemiamu rungtynių momentu galėtų kažką pakeisti. Manyčiau, kad mes per daug žaidžiam tą komandinį krepšinį ir reiktų žaidėjų, kurie galėų patempti, patraukti. Per daug vieni į kitus žiūrime ir niekas nieko nedaro“, – naujienų portalui tv3.lt sakė geriausias 2007 m. Lietuvos sportininkas R. Šiškauskas.

R. Šiškauskas 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse su Lietuvos rinktine laimėjo bronzos medalį. Tai buvo pirmoji baltų Pippeno vasara rinktinėje ir, kaip paaiškėjo vėliau, kol kas paskutinis Lietuvos rinktinės olimpinis medalis.

Ką padarėme ne taip ir ko reikia, kad vėl užaugtų tokie sprendžiantys perimetro krepšininkai kaip R. Šiškauskas, Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Macijauskas ir kiti

Jaunimo krepšinio treneris ir ilgametis Vilniaus „Ryto“ trenerių štabo narys A. Gronskis akcentuoja jaunųjų žaidėjų minutes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

„Tai jau ne atsitiktinumas, o tendencija. Mes gal kažkiek užmigome ant laurų. Reikia pripažinti, kad nesam tokie geri, kokie patys sau atrodome. Jeigu pripažinsime problemą, kad kažkas negerai, galėsime tai pakeisti.

Mes, vaikų treneriai, žaidėją ugdome iki 16 metų, o vėliau moksleivių tobulėjimą turėtų perimti klubai. O dabar dažnai vyksta taip, kad jaunas žaidėjas paimamas tik dėl „akių“, kad negauti baudos. Legionierių skaičius LKL čempionate per didelis, klubai nesuinteresuoti investuoti į jauną žaidėją. Kaip mes išauginsime tuos lietuvius, jeigu neturime tokių klubų, kurie atliktų „Sakalų“, „Baltų“ ar senųjų „Šiaulių“ funkciją?“, – teigė A. Gronskis.

Čia pat A. Gronskis prideda: „Krepšininkas galutinai susiformuoja tik sulaukęs 24-erių metų. Tai reiškia, kad iki 24-erių jis turi turėti terpę kažkur žaisti ir tobulėti. Dabar 24-eri tiek Rokui Jokubaičiui ir Deividui Sirvydžiui. Per artimiausius 4 metus bus šių krepšininkų pikas ir jie parodys, kokio lygio žaidėjai jie yra.“

Treneriui A. Gronskiui antrina R. Šiškauskas.

„Reiktų žiūrėti dar toliau – į vaikų krepšinį. Kaip jie ruošiami, kaip su jais dirbama. Gal per daug užgniaužiamas vaikų kūrybiškumas. Mes daug ką darome komandiškai, visokie derinukai ir panašiai, bet tos drąsos ir individualumo reiktų daugiau. Gabiems vaikams reiktų duoti pasireikšti“, – mintimis dalijasi 2007–2008 m. naudingiausias Eurolygos žaidėjas.

„Jau daug laiko praėjo nuo to, kai Eurolygoje turėjome daug dominuojančių ir daug sprendžiančių žaidėjų. „Žalgiris“ yra lietuvių komanda, o toliau... Nežinau, kiek jų yra, reiktų labai paieškoti. Problema ir spragos galbūt yra ugdant krepšininkus nuo mažens. Jie turėtų išsikovoti tą vietą aikštėje ir rodyti, visų pirma, savo asmenybę, savo stiprų žaidimą, o vėliau visą tą galima pajungti ir į komandinį žaidimą,“ – teigė R. Šiškauskas.

R. Šiškausko sūnus taip pat lanko krepšinį ir žaidžia reprezentacinėje Vilniaus krepšinio mokyklos (VKM), todėl tituluotas krepšininkas iš arti mato procesus dabartiniame jaunimo ugdyme.

„Čia ne man spręsti, bet aš norėčiau, kad būtų kitaip truputėlį. Čia jau reikia gilintis ir lįsti gilyn į vaikų krepšinį. Aš matau, kur būtų galima daryti kitaip, bet yra žmonės, kurie tai sprendžia ir jie turėtų tai matyti“, – paklaustas, ką reiktų keisti pirmiausia, atsakė R. Šiškauskas.

Čia pat buvęs krepšininkas prisiminė ir šiomis dienomis populiarią vieno geriausio visų laikų Lietuvos trenerio Jono Kazlausko frazę.

„Mačiau, kad žiniasklaidoje buvo prisiminta Jono Kazlausko frazė „Mums labai trūksta kūrėjų perimetre“ (Basketnews.lt, Jono Miklovo publikacija, – autoriaus pastaba). Aišku, mes turime aukštų žaidėjų, bet Jonas ir Domantas tau nepersivarys kamuolio per aikštę ir nesukurs situacijos. Jie gali būti dominuojantys žaidėjai po krepšiu, bet to neužtenka.Reikia perimetro žaidėjų, kurie galėtų susikurti progų ir sau, ir kitiems“.

„Manau, krepšinio esmė – mokėti susikurti gerą metimą asmeniškai sau ir sukurti jį komandos draugams. Bet jeigu mes tą kamuolį dalinamės, dalinamės ir bijome kažką daryti, visi kažko laukia, taip ir gaunasi.“

Diskutuojama apie jaunųjų talentų rengimo sistemą

Tuo metu A. Gronskis, kuris šiuo metu dirba Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) sporto konsultantu, atkreipė dėmesį į MKL specifiką: „Dabar turėjome MKL organizuotą trenerių susirinkimą, kuriame aptarėme taisykles ir jų pokyčius. Kai kurios taisyklės jau sėkmingai veikia, kai kurios bus išbandomos nuo artėjančio sezono. Mane labai stebina, kai sureikšminamas, pavyzdžiui, U12 čempionatas. Tėvai, o ir mokyklos, labai dažnai sureikšmina patį laimėjimo ar pralaimėjimo faktą.

Bet juk turėtų būti sukurta sistema, kad treneriai ir mokyklos būtų skatinamos ne už komandines pergales, o už perliukų atradimus, kurie pasiekia jaunimo rinktines, vėliau ir vyrų krepšinį. Kartais mes, jaunimo treneriai, netgi per daug kišamės – kitą kartą vaikui reikia netrukdyti atsiskleisti ir tiesiog leisti žaisti. Tegul jie sprendžia, klysta ir atranda. Kartais geras tas treneris, kuris nemaišo.“

Naujienų portalo tv3.lt kalbintas MKL direktorius Petras Aleksonis, kalbėdamas apie įvykusius ir dar laukiančius taisyklių pokyčius moksleivių krepšinyje, sakė: „Kasmet organizuojame susitikimus su jaunimo treneriais, aptariame aktualijas ir galimus sprendimus. Nuo kito sezono U12 ir U13 čempionatuose išbandysime naują taisyklę – žaidėjai savo aikštės pusėje galės išsimesti kamuolį iš užribio be teisėjo įsikišimo.

Tai turėtų pagreitinti krepšinį ir pridėti žaidėjams kūrybos. Aišku, reikia pripažinti, kad nemažai jaunimo rinktinių pralaimi ketvirtfinalių etape ir tai liudija, kad Lietuvoje turbūt trūksta lyderių perimetre ir stiprių charakterių.“

P. Aleksonis sutinka su A. Gronskiu, kad pasitelkiant švietimą, edukaciją ir komunikaciją, reiktų keisti tėvelių požiūrį į pergales.

„Pasakysiu atvirai, MKL čempionate matosi tam tikros mokyklos ar netgi treneriai, kurie akcentuoja ne trumpalaikį, o ilgalaikį žaidėjų tobulėjimą. Nereikia slėpti, kad labai didžiulį spaudimą MKL čempionatuose daro tėveliai.

Būna sunku žiūrėti, kai mažiausių vaikų finalo ketverte tėveliai auklėja trenerį ar teisėjus. Pradedant replikomis ir baigiant psichologiniu spaudimu. Aišku, tėveliai nori gero, bet jie nesusimąsto, kad toks elgesys jų vaikams tik pakiša koją. U12–U14 čempionatai, nepriklausomai nuo diviziono, sulaukia labai daug emocijų ir nebūtinai teigiamų. Tuose čempionatuose labai norima tų pergalių, bet kiek jos svarbios ilgalaikėje perspektyvoje – filosofinis ir retorinis klausimas“, – tikino jis.

Tuo metu Kauno „Žalgirio“ krepšinio akademija nuo 2024–2025 m. sezono nutarė eiti periodizacijos keliu. Treneriai specializuosis ties konkretaus amžiaus krepšininkais, o tai reiškia, kad visą kelią krepšinio mokykloje nuo 7 iki 18 metų perėjęs jaunuolis skirtingais savo vystymosi etapais dirbs su skirtingais treneriais.

Kalbėdamas apie šį „Žalgirio“ akademijos sprendimą, MKL direktorius P. Aleksonis sakė, kad yra ir pliusų, ir minusų.

„Yra pliusų, yra minusų. Reikia laiko, kad įvertinti to naudą ar žalą. Vaikai pripranta prie trenerių ir tie pokyčiai gali būti sudėtingi. Kita vertus, kiekvienas treneris turi savo rutiną, savo matymą, todėl į tuos pačius vaikus gali pažvelgti naujai ir juos atskleisti. Kaip bebūtų, reiktų sukurti ir motyvacinę sistemą, kad treneriai matytų perspektyvą ir galimybes augti.

Kitas treneris gal kaip tik sakys, kad jam geriausia dirbti tik su mažiukais arba tik su vyriausiais. Visai pritarčiau, kad 18 metų sulaukęs jaunuolis turi mokėti žaisti ir atsiskleisti pas įvairius trenerius, būti tarsi kareivis, kuris prisitaiko prie aplinkybių“, – tikino jis.

Kol jaunimo krepšinio treneriai ir vadovai įgyvendina giluminius pokyčius, kurių vaisius raškysime tolimoje ateityje, Lietuvos rinktinės jau už keturių mėnesių laukia FIBA Europos čempionato langas, kuriame, greičiausiai, matysime naują rinktinės trenerį.

Naujienų portalo tv3.lt sporto žurnalisto paklaustas, koks treneris galėtų vesti Lietuvos rinktinę į naujas pergales, R. Šiškauskas teigė, kad jis tur būti autoritetas.

„Visų pirma, treneris visiems žaidėjams turėtų būti autoritetas. Atvažiuoja geriausi žaidėjai, žvaigždės ir jos turi klausyti trenerio. Kad nebūtų taip, kad vienas kitaip pagalvoja, kitas ranka numoja ir taip toliau.

Be to, treneris turi įkvėpti. Rinktinės treneris turi dirbti čia ir dabar – čia ne ilgas sezonas ir per čempionatus daug laiko nėra. Reikia įkvėpėjo, gero psichologo, kuris prieš svarbias rungtynes nuimtų įtampą. Geram treneriui reikia visko – ir motyvuoti, ir pabarti, ir paguosti, ir įtampą nuimti. Reikia ieškoti tokio, o pavardžių neklauskite“, – teigė legendinis Lietuvos krepšininkas.