Putinas sureagavo į galimus ribojimus Rusijos sportininkams – olimpinis judėjimas „degraduoja“

Dėl V. Putino invazijos į Ukrainą svarstoma Rusijos sportininkams Paryžiaus olimpinėse žaidynėse leisti varžytis tik po neutralia vėliava. TOK dar nepriėmė galutinio sprendimo, tačiau anksčiau yra pareikšta, kad sportininkai neturėtų būti baudžiami už savo vyriausybių veiksmus.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas praėjusią savaitę teigė, kad žaidynėse neturėtų plevėsuoti Rusijos vėliava.

Rusijoje vykusiame forume paklaustas apie šią situaciją, V. Putinas atsakė paminėdamas šiuolaikines olimpines žaidynes įkūrusio prancūzo idealus.

„Kalbant apie patį olimpinį judėjimą, pasakyčiau štai ką. Manau, kad šiandieninė tarptautinių federacijų vadovybė, pats Tarptautinis olimpinis komitetas iškraipo pirminę Pjero de Kuberteno idėją – sportas turi būti už politikos ribų“, – sakė jis.

„Ji turėtų ne skaldyti, o vienyti žmones“, – pridūrė V. Putinas.

French President Emmanuel Macron said the Russian flag has no place at the 2024 Paris Olympics because of the war crimes and deported children committed by Vladimir Putin’s regime in Ukraine.@EmmanuelMacron @KremlinRussia_E #Paris2024 #ParisOlympics #Ukraine #Russia #Athletes pic.twitter.com/DkykurT1ZO