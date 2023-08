Paaiškėjo pirmoji pasaulio čempionato rinktinė, iškovojusi kelialapį į olimpines žaidynes

Pirmąjį kelialapį nuskynė australai, kurie tapo geriausia komanda iš Okeanijos rinktinių, dalyvavusių šių metų čempionate.

Australija ir toliau gali didžiuotis ilgamete atrankos į olimpines žaidynes serija, nepraleidusi nei vienos olimpiados nuo 1968 m. Geriausią rezultatą jie pasiekė 2020 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse, kai pirmą kartą užkopė ant nugalėtojų pakylos ir iškovojo istorinį bronzos medalį.

Congratulations to Australia, who have confirmed 2024 Olympic qualification at the @FIBAWC ✅



After breaking through for 𝗥𝗢𝗦𝗘 𝗚𝗢𝗟𝗗 in Tokyo, the Boomers will be looking to level up ⬆️ in Paris.#FIBAWC x #WinForAustralia 🇦🇺 pic.twitter.com/A9Fcu9F6YS

REKLAMA