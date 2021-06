Puikų kėlinį sužaidusi Ukraina įsirašė pirmą pergalę Europos čempionate

C grupės mače ukrainiečiai 2:1 (2:0) įveikė Šiaurės Makedoniją ir paliko šią be pergalių per du turus. Ukrainai tai buvo pirmas laimėjimas.

Ukrainiečiai lemiamą persvarą įgijo per penkias pirmojo kėlinio minutes. 29 min. Andrejus Jarmolenko nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė šią į priekį, o po penkių minučių rezultatas buvo padvigubintas – subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojo Romanas Jaremčiukas.

57 min. į Ukrainos vartus buvo skirtas 11 m baudinys – Ezgjanui Alioskiui nepavyko šio realizuoti, bet jis pats pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus sušvelnino rezultatą iki 1:2.

84 min. Ukraina galėjo padėti tašką – į Š. Makedonijos vartus po VAR peržiūros buvo skirtas 11 m baudinys, bet R. Malinovskiui nepavyko šio realizuoti.