Kola vėl į šoną: šveicarams dukart įspyręs italas pakartojo Ronaldo akibrokštą

23-ų futbolininkas pasekė portugalo Cristiano Ronaldo pavyzdžiu ir patraukė nuo stalo kolos buteliukus. Prieš save žaidėjas pastatė buteliuką vandens. „Coca-Cola“ yra čempionato rėmėjas.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy