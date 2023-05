PSG suspenduotas Messi prisijungė prie komandos treniruočių

Prancūzijos žiniasklaida anksčiau skelbė, jog L.Messi buvo suspenduotas dviem savaitėms dėl to, jog argentinietis be leidimo išvyko į Saudo Arabiją ir dėl to praleido komandos treniruotę.

L.Messi penktadienį atsiprašė PSG klubo ir savo komandos draugų dėl tokio savo poelgio. Visgi pastarasis buvo neįtrauktas į sekmadienį vykusių „Ligue 1“ čempionato rungtynių su „Troyes“ sudėtį.

Pastaruoju metu taip pat netyla gandai dėl L.Messi ateities. Pasak „Reuters“, argentinietis sulaukė formalaus pasiūlymo prisijungti kitą sezoną prie „Al-Hilal“ klubo.