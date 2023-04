Messi vedamas PSG įsirašė pergalę Prancūzijoje

Danilo Pereira 22-ąją minutę atliko smūgį galva, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją ir pasižymėti nepavyko.

Lionelis Messi 26-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė PSG šiame susitikime į priekį 1:0.

Šis įvartis po Sergio Ramoso perdavimo reiškė, kad L. Messi prisidėjo jau prie 1000 įvarčių (702 įvarčiai ir 298 perdavimai) klubiniame futbole. Negana to, L. Messi Europoje pagal pelnytus įvarčius aplenkė portugalą Cristiano Ronaldo.

LIONEL MESSI REACHES 1,000 CLUB GOAL CONTRIBUTIONS 😱👏 ANOTHER MILESTONE ✅🐐 pic.twitter.com/sQQoj9wXpV

Lionel Messi passes Cristiano Ronaldo for most club goals scored in Europe 🐐🐐 pic.twitter.com/zKhaPAojxo

