Propagandiniame renginyje pasirodęs Rusijos plaukikas prarado garsų rėmėją, FINA pradėjo tyrimą

Tokiu J.Rylovo elgesiu pasibaisėjo „Speedo“ kompanija. Plaukimo aprangų gamintojas pranešė, kad nutraukė sutartį su rusu.

„Po pasirodymo Maskvos Lužnikų stadione, „Speedo“ kompanija gali patvirtinti, jog nutraukė rėmimo sutartį su Jevgenijumi Rylovu. Mes smerkiame karą Ukrainoje ir solidarizuojamės su ukrainiečiais ir visais žmonėmis, kurie nukentėjo dėl karo“, – teigiama „Speedo“ pranešime.

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:



* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov pic.twitter.com/J0jUR6uCzZ