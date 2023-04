Procentų skaičiavimas tęsiasi: štai, kaip dabar atrodo „Žalgirio“ galimybės žaisti Eurolygos atkrintamosiose

Tiesa, šie šansai būtų kur kas didesni, jeigu rezultatai kitose Europos arenose būtų susiklostė kitaip.

Nors „Žalgiris“ savo darbą šią savaitę atliko nuostabiai, dvi pergales iškovojo ir Vitorijos „Baskonia“.

Tai reiškia, kad likus vos dviems turams iki reguliaraus sezono pabaigos, „Žalgiris“ nėra savo likimo kalvis.

Norėdamas žengti į ketvirtfinalį, Kauno klubas privalo sulaukti bent vienos „Baskonia“ ar Stambulo „Fenerbahče“ nesėkmės.

Teoriškai, žalgiriečiai gali pakilti net iki 5 vietos, tačiau tam reikia ne tik laimėti abu likusius mačus, bet ir tikėtis maksimaliai palankių rezultatų kitose arenose. Pavyzdžiui, kad Belgrado „Partizan“ pralaimėtų abu likusius savo mačus.

Pačiu blogiausiu atveju Kazio Maksvyčio auklėtiniai gali nukristi net į 11 poziciją.

„Lost gps“ apskaičiavo, kad „Žalgirio“ šansai patekti į Eurolygos atkrintamąsias šiuo metu yra lygūs 31 proc.

Analitikai sako, kad pergale daugiau už „Žalgirį“ turintis „Partizan“ klubas jau praktiškai turi bilietą į ketvirtfinalį – serbų galimybės žengti tolyn vertinamos net 99 proc.

Remiantis „Lost gps“ skaičiavimais, realiausia, kad „Žalgiris“ liks devintoje vietoje (42 proc. tikimybė).

Į Eurolygos atkrintamąsias pateks pirmąsias 8 vietas užėmusios komandos.

„Žalgiris“ kitą savaitę namuose grumsis su Tel Avivo „Maccabi“, o reguliarųjį sezoną užbaigs išvykos rungtynės su Miuncheno „Bayern“.

Updated probabilities for final position in #EuroLeague.



Significant boost for Baskonia, but Zalgiris is still in the race and their game vs Maccabi next week will be decisive.

Fener lost more ground and the game vs Efes will be decisive too.

Barça looking firm in second place. pic.twitter.com/9PH4jOisds