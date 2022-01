Problemų neišvengęs Vaidotas Žala: „Buvo nervų karas“

Gana stabilų tempą demonstravęs Vaidotas Žala nuo lyderio atsiliko Carloso Sainzo atsiliko 17 min. 12 sek. ir pasidalino 21-22-ą poziciją su identišką laiką pademonstravusiu prancūzu Ronanu Chabotu.

REKLAMA

REKLAMA

Visgi po šio greičio ruožo V.Žala pakilo į 13-ą poziciją bendroje įskaitoje.

Po finišo V.Žala atskleidė, kad ir vėl turėjo problemų su „kojomis“, kurios padeda smėlyje pakelti automobilį, kuomet būna pramušamas ratas.

„Bet šiandien matau, kad nuotaikos šiandien geresnės?“, – paklausė buvęs V.Žalos šturmanas, o dabar media komandoje dirbantis Saulius Jurgelėnas.

„Ta nuotaika… Buvo nervų karas, nes turime problemų su tomis sumautomis „kojomis“. Vėl šturmano pusės koja išlindo, kažkur kabinome ir per pirmus 60 kilometrų likome be dešinės „kojos“. Sensorius sugedo, lemputė dega, aš nežinau, kad ji išlindo. Sustojome neutralizacijoje ir pamatėme. Vadinasi, jeigu tu prakerti dešinėje pusėje nors vieną ratą, lieki čia nakvoti. Važiavimas buvo pridėjus į kelnes. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavome be prakirstų ratų, nes vietomis leki ir matai, kad priberta galvos dydžio akmenų. Pravažiavęs galvoji, kad tai jau pergalė. Pabaigoje Paulo jau pradėjo raminti, kad prisiminčiau, jog nebeturim „kojos“. Reikės kažką apie juos galvoti, nes su tomis „kojomis“ jau antrą kartą išlenda problema. Reikės galbūt stipriai parišti“.

REKLAMA

REKLAMA

O šiaip, labai pasivargo, ar buvo geriau, kai „tik“ 250 km trasa?

– Vargina stresas, nes varai kaip ant blakstienų. Pradžioje buvo geras tempas, o vėliau – ir noriu, ir negaliu.

Stuburai pailsėjo šiandien?

– Gavome, gavome… Labai įdomios kopos, kai leidiesi ir nematai kas apačioje, o ten – griovys. Kaip liuobėme… Padainuojame tada ri vėl važiuojame. Kaklas vietoje, bet netoli to, kad būtų nukritęs.