Motociklininką partrenkęs Ginielis de Villiersas gavo vos 5 minučių baudą

Vaizdo įraše buvo užfiksuota, kaip G.de Villiersas automobiliu numuša stovintį motociklistą ir vos jo nepervažiuoja. Netrukus C.Zumaranas atsikelia, tačiau negali pajudinti savo motociklisto ir paragina G.de Villiersą važiuoti toliau.

Šiame etape iš 7-osios vietos startavęs G.de Villiersas užėmė 8-ą vietą, tuo tarpu C.Zumarano startavo 101-as ir užėmė 108-ą vietą.

Dakaro organizatoriai sulaukė G.de Villierso paaiškinimo, po kurio jam skyrė vos 5 minučių baudą ir taip papiktino daugelį Dakaro gerbėjų.

This should not have been a five-minute penalty for Giniel de Villiers (like he received), it should be an instant disqualification the second he drove off without checking on the biker 🤬 #Dakar2022 pic.twitter.com/zBLsIbSnbR