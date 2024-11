Prisidirbo: žinomas Anglijos teisėjas vaizdo įraše iškeikė „Liverpool“ ir Kloppą

Vaizdo įraše neidentifikuotas vyras klausinėja D. Coote'o apie Liverpulio klubą ir jo trenerį J. Kloppą, o arbitras beria sunkiai suvokiamus atsakymus.

Į tai iškart sureagavo Anglijos teisėjų korpuso – 42-iejų D. Coote‘as suspenduotas.

SHOCKING! Premier League referee David Coote appears in a video calling Liverpool ‘sh**’ and Jurgen Klopp ‘c*nt’ 🤯



David Coote is known for being a Manchester United fan and this is definitely out of the line. 😬 pic.twitter.com/e8HKCqNrBJ