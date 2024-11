Prieš „Žalgirio“ vizitą Miunchene – lietuviška „Bayern“ staigmena

„Mūsų lietuvių kalba nėra tobula, tačiau tikimės, kad jums patiks mūsų rungtynių apžvalga, mieli „Žalgirio“ klubo gerbėjai“, – rašoma socialiniame tinkle „X“.

Lietuvių kalba publikuotoje rungtynių apžvalgoje aptariamas būtinas susitikimas, išskiriami svarbiausi žalgiriečių žaidėjai bei primenama, kad Andrea Trinchieri ne vieną sezoną yra vadovavęs „Bayern“ klubui.

„Akistata tarp dviejų didžiausių šio sezono Eurolygos netikėtumų. Žvilgsnis į turnyro lentelę reikalauja šiek tiek įpratimo, nes po septynių Eurolygos rungtynių turų Lietuvos krepšinio galybė „Žalgiris Kaunas“ su 6 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu užima aukščiausią vietą elitinėje lygoje – o Miuncheno „Bayern“ su taip pat netikėta 5-2 pergalių ir pralaimėjimų statistika yra iškart už jų, persekiotojų grupėje. Taigi ketvirtadienio vakarą (20:45 val. / tiesiogiai per „MagentaSport“) vyksianti dvikova SAP Garden oficialiai gali būti vadinama „aukščiausio lygio rungtynėmis“. Bus įdomu.

Ir emocinga – jau vien dėl įkvepiančios atmosferos naujoje Miuncheno Eurolygos arenoje, kurią jau per pirmas trejas (laimėtas) namų rungtynes lydi ypatinga energija. Be to, „Žalgiris“ atvyksta su dviem emocingais komandos vedliais: treneriu Andrea Trinchieri, kuris treniravo „Bayern“ trejus metus iki 2023-ųjų, ir gynėju Sylvain Francisco, kuriam „FCBB“ pernai suteikė debiutą elitinėje lygoje“, – rašoma apžvalgoje lietuvių kalba.

„A.Tinchieri perėmė „Žalgirį“ 2023-ųjų pabaigoje. Nors italas pasiekė 8 pergales ir 8 pralaimėjimus, komandai nepavyko patekti į „Play-In“ turnyrą, o čempionatas, kiek netikėtai, taip pat buvo pralaimėtas – po 3:1 finalo serijos Vilnius šventė pergalę. Tačiau šiuo metu jis vadovauja „karščiausiai“ Eurolygos komandai: tradicinis Lietuvos klubas pralaimėjo tik kartą, prieš „Olympiakos“ (68:74 antrajame ture), o ypač namuose, kur susirenka beveik 15 000 gerbėjų, „Žalgiris“ yra itin stiprus ir iškovojo keturias pergales, įskaitant dramatiškas pergales prieš „Crvena Zvezda“ (86:84) ir favoritą „Monaco“ (63:62).

Kalbant apie statistiką, „Žalgiris“ nepatenka į aukščiausias pozicijas jokioje kategorijoje; jų vidutinis 75 taškų rezultatas per rungtynes užima tik 17-ą vietą (lyginant su „FCBB“: 1 vieta/88,3 taško per rungtynes). Tačiau, kaip ir pastaraisiais metais, komanda labai remiasi kolektyvine dvasia ir aistra gynyboje, leidžiančia varžovams vidutiniškai pelnyti tik 71,4 taško“, – toliau tęsiama apžvalgoje.

„Bayern“ apžvalgoje taip pat akcentuotajama, kad „Žalgirio“ naujokas Lonnie Walkeris jau turėtų debiutuoti ketvirtadienio susitikime.

Rungtynės Miunchene ketvirtadienį prasidės 21.45 val. Mačą tiesiogiai galėsite stebėti naujos kartos televizijoje Go3, o eigą padės sekti portalas tv3.lt.