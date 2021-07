Būtent jis lems, kuri šalis iškovos laimingą bilietą į liepos 23-iąją įvyksiančias Tokijo vasaros olimpines žaidynes, kurias, kaip ir olimpinės atrankos turnyrą, taip pat transliuos TV3 žiniasklaidos grupė.

Šeštadienį vykusiame pusfinalyje lietuviai sutriuškino Lenkijos komandą, tačiau būtent šiandienos rungtynės – svarbiausios ir sunkiausios psichologiškai.

„Puikiai suprantame, kad čia yra finalas. Psichologija daug ką nulems, kiek mes su ja susitvarkysime nuo pat pradžių. Nes jie, tikrai, kai užsiveda, yra sunkiai sustabdomi. Jie įeina į žaidimą per greitą puolimą, per varžovų klaidas, labai gerai spaudžia gynėjus, užspaudžia varžovų puolimą ir iš to išeina į savo puolimą. Greit užsibaigia atakas, nebijo ankstyvų metimų“, – priešininkų žaidimą trumpai apibūdino trenerio asistentas Benas Matkevičius.

Šiemet Slovėnijos komanda nuolat linksniuojama ir dėl savo NBA superžvaigždės, Luka Dončičiaus, kuris aukštą lygį demonstravo viso olimpinės atrankos krepšinio turnyro metu. Slovėnai šeštadienį vykusiame pusfinalyje laimėjo prieš Venesuelą, tuo tarpu vėliau lietuviai įveikė lenkus.

