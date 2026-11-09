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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Prieš Filadelfijos žvaigždes – ryškus Buzelio pasirodymas

2026-11-09 00:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 00:49
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NBA pirmenybėse pralaimėjimą patyrė Čikagos „Bulls“ komanda, kuri namuose 121:127 (33:34, 28:34, 32:31, 28:28) nusileido Filadelfijos „76ers“ krepšininkams.

Buzelis | Scanpix nuotr.

NBA pirmenybėse pralaimėjimą patyrė Čikagos „Bulls“ komanda, kuri namuose 121:127 (33:34, 28:34, 32:31, 28:28) nusileido Filadelfijos „76ers“ krepšininkams.

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Matas Buzelis sužaidė antras rezultatyviausias sezono rungtynes.

Jis per 31 minutę įmetė 19 taškų (3/3 dvit., 3/7 trit., 4/4 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo metimą.

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Tiek pat taškų surinko Joshas Giddey, kuris taip pat atliko net 15 rezultatyvių perdavimų. Calebas Wilsonas pridėjo 18 taškų.

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Nugalėtojams Jaylenas Brownas pelnė 29 taškus (9/16 dvit.), Tyrese’as Maxey pridėjo 27, o LeBronas Jamesas surinko 22.

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Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, kurie pirmojo kėlinio pradžioje pirmavo 8:2, tačiau svečiai greitai išlygino žaidimą. Po permainingos kovos „76ers“ pirmąjį ketvirtį laimėjo minimalia persvara – 34:33.

Antrajame kėlinyje iniciatyvą perėmė Filadelfijos ekipa. L. Jameso ir T. Maxey vedami svečiai susikrovė dviženklį pranašumą (62:52), o į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami 68:61.

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Trečiojo ketvirčio pradžioje M. Buzelio tritaškis išlygino rezultatą 68:68, tačiau „76ers“ netrukus vėl nutolo. Po J. Browno ir T. Maxey sėkmingų atakų svečiai įgijo 11 taškų persvarą (94:83). Prieš lemiamą kėlinį Filadelfijos klubas pirmavo 99:93.

Ketvirtajame kėlinyje „Bulls“ toliau vijosi varžovus. Likus trims minutėms, Isaacas Okoro sumažino atsilikimą iki dviejų taškų (116:118), tačiau netrukus T. Maxey pataikė svarbų tritaškį – 123:116.

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Likus kiek daugiau nei minutei, M. Buzelis dėjimu priartino šeimininkus iki 120:123, bet J. Brownas realizavo keturis baudų metimus ir įtvirtino „76ers“ pergalę.

„Bulls“ itin taikliai atakavo iš dviejų taškų zonos – realizavo 36 metimus iš 51 (70,6 proc.), tačiau to pergalei nepakako.

„Bulls“: Matas Buzelis (3/7 trit., 5 atk. kam.) ir Joshas Giddey (6/8 dvit., 1/4 trit., 7 atk. kam., 15 rez. perd., 5 kld.) po 19, Calebas Wilsonas 18 (5/12 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Jalenas Smithas 17 (5/6 dvit., 2/5 trit., 8 atk. kam., 4 blk.), Isaac Okoro 12 (4/4 dvit.), Noa Essengue 10 (7 atk. kam.), Jordanas Hawkinsas 9 (1/4 trit.), Patrickas Williamsas 7 (1/5 trit.), Tre Jonesas 6 (3/6 dvit.), Nicas Claxtonas 4 (4 atk. kam., 4 rez. perd.).

„76ers“: Jaylenas Brownas 29 (9/16 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Tyrese Maxey 27 (6/9 dvit., 3/7 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), LeBronas Jamesas 22 (6/11 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Joelas Embiidas 18 (7/17 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), VJ Edgecombe 13 (3/6 trit., 6 atk. kam.), Jabari Walkeris 9 (3/6 dvit., 11 atk. kam.), Kentavious Caldwell-Pope 6 (6 atk. kam.), Anfernee Simonsas 3 (4 atk. kam.).

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