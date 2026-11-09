Prieš Filadelfijos žvaigždes – ryškus Buzelio pasirodymas

Matas Buzelis sužaidė antras rezultatyviausias sezono rungtynes.
Jis per 31 minutę įmetė 19 taškų (3/3 dvit., 3/7 trit., 4/4 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo metimą.
Tiek pat taškų surinko Joshas Giddey, kuris taip pat atliko net 15 rezultatyvių perdavimų. Calebas Wilsonas pridėjo 18 taškų.
Nugalėtojams Jaylenas Brownas pelnė 29 taškus (9/16 dvit.), Tyrese’as Maxey pridėjo 27, o LeBronas Jamesas surinko 22.
Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, kurie pirmojo kėlinio pradžioje pirmavo 8:2, tačiau svečiai greitai išlygino žaidimą. Po permainingos kovos „76ers“ pirmąjį ketvirtį laimėjo minimalia persvara – 34:33.
Antrajame kėlinyje iniciatyvą perėmė Filadelfijos ekipa. L. Jameso ir T. Maxey vedami svečiai susikrovė dviženklį pranašumą (62:52), o į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami 68:61.
Trečiojo ketvirčio pradžioje M. Buzelio tritaškis išlygino rezultatą 68:68, tačiau „76ers“ netrukus vėl nutolo. Po J. Browno ir T. Maxey sėkmingų atakų svečiai įgijo 11 taškų persvarą (94:83). Prieš lemiamą kėlinį Filadelfijos klubas pirmavo 99:93.
Ketvirtajame kėlinyje „Bulls“ toliau vijosi varžovus. Likus trims minutėms, Isaacas Okoro sumažino atsilikimą iki dviejų taškų (116:118), tačiau netrukus T. Maxey pataikė svarbų tritaškį – 123:116.
Likus kiek daugiau nei minutei, M. Buzelis dėjimu priartino šeimininkus iki 120:123, bet J. Brownas realizavo keturis baudų metimus ir įtvirtino „76ers“ pergalę.
„Bulls“ itin taikliai atakavo iš dviejų taškų zonos – realizavo 36 metimus iš 51 (70,6 proc.), tačiau to pergalei nepakako.
„Bulls“: Matas Buzelis (3/7 trit., 5 atk. kam.) ir Joshas Giddey (6/8 dvit., 1/4 trit., 7 atk. kam., 15 rez. perd., 5 kld.) po 19, Calebas Wilsonas 18 (5/12 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Jalenas Smithas 17 (5/6 dvit., 2/5 trit., 8 atk. kam., 4 blk.), Isaac Okoro 12 (4/4 dvit.), Noa Essengue 10 (7 atk. kam.), Jordanas Hawkinsas 9 (1/4 trit.), Patrickas Williamsas 7 (1/5 trit.), Tre Jonesas 6 (3/6 dvit.), Nicas Claxtonas 4 (4 atk. kam., 4 rez. perd.).
„76ers“: Jaylenas Brownas 29 (9/16 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Tyrese Maxey 27 (6/9 dvit., 3/7 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), LeBronas Jamesas 22 (6/11 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Joelas Embiidas 18 (7/17 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), VJ Edgecombe 13 (3/6 trit., 6 atk. kam.), Jabari Walkeris 9 (3/6 dvit., 11 atk. kam.), Kentavious Caldwell-Pope 6 (6 atk. kam.), Anfernee Simonsas 3 (4 atk. kam.).
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