Prieš aštuntfinalių startą skelbiama apie pokyčius Anglijos ir Vokietijos rinktinių sudėtyse

Žiniasklaida praneša, kad vokiečiai šeštadienio rungtynėse su danais į starto sudėtį žada išleisti Niclasą Fulkrugą. Jis jau spėjo įmušti 2 įvarčius EURO 2024, nors rungtynes pradėdavo ant suolo.

Realiausiai, kad N. Fulkrugas startinėje sudėtyje užims Kai Havertzo vietą. Kitas svarstomas variantas – sodinti ant suolo Florianą Wirtzą.

Vokiečiai taip pat laukia medikų sprendimo dėl Antonio Rudigerio. Gynėjas jaučia šlaunies skausmus, bet penktadienį jau treniravosi ir tikimasi, kad galės padėti rinktinei.

Tuo tarpu į Anglijos rinktinės stovyklą sugrįžo Philas Fodenas. Jis buvo išvykęs stebėti savo trečiojo vaiko gimimą.

Teigiama, kad anglų treneris Garethas Southgate‘as dabar svarsto, ar verta leisti Ph. Fodeną į startinę vienuolikę. Nerimaujama, kad beveik 2 dienas stovykloje nebuvęs Ph. Fodenas gali nebūti tinkamai pasiruošęs sužaisti 90 minučių prieš slovakus. Tokiu atveju į startinę sudėtį galėtų būti mestas Kobbie Mainoo, palikęs gerą įspūdį mače su slovėnais.

