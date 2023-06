Prieš antrąjį NBA finalo mačą Butleris liaupsino Jokičių: „Jis – velniškai geras gynėjas“

Paklaustas apie N. Jokičiaus gynybą, J. Butleris aiškino, kad serbas taip pat daro įtaką žaidimui šioje aikštės pusėje, nes tinkamai naudoja savo kūną ir poziciją.

„Manau, kad jis gerai atlieka tai, ką sugeba“, – sakė J. Butleris prieš sekmadienį vyksiančias antrąsias NBA didžiojo finalo rungtynes.

„Jis gerai juda kojomis. Jis nuolat priverčia vaikinus priimti sprendimus, kai šie patenka į aikštę. Tuomet jo perdavimai iš gynybinio krepšio yra labai, labai elitiniai. Tai jis daro visą savo karjerą.“

„Nors visi žiūri į tai, ką jis daro puolime, jis taip pat yra velniškai geras gynėjas“, – pridūrė J. Butleris.

Pirmosiose NBA finalo rungtynėse N. Jokičius vedė „Nuggets“ į pergalę, pirmą kartą čempionato serijoje pelnydamas 27 taškus, atlikdamas 14 rezultatyvių perdavimų ir atkovodamas 10 kamuolių.

"He moves his feet well… His outlet passes from a defensive rebounder very, very, very elite… As much as everybody looks at what he does on the offensive side of the ball, he's a hellified defender as well."



Jimmy Butler on Nikola Jokic's defensepic.twitter.com/o2BbHE5KuN