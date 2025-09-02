Prie „Žalgirio“ vairo debiutavęs T.Masiulis: tobulėjame žingsnis po žingsnio

Tai buvo pirmasis mačas, kai prie Kauno ekipos vairo stovėjo Tomas Masiulis. Strategas po pergalės džiaugėsi jaunųjų žaidėjų indėliu.
„Stengiamės, daug žaidė jaunimas. Toks jausmas, kad grįžau į dublerių komandą, nes labai daug jaunų žaidėjų. Kaip ir niekur nebuvau išvykęs“, – po mačo kalbėjo treneris.
– Kaip atrodė senbuviai ir pagrindinės sudėties naujokai?
– Stadija, kai visi su visais susipažįstame. Aiškiname, ko norime treneriai, kokia yra sistema. Vyksta įvadinis etapas. Treniruotėje atrodome vienaip, buvo įdomu, kaip atrodysime rungtynėse. Pradėjome nuo gynybos ir pavyko agresyviai apsiginti. Einame ir tobulėjame žingsnis po žingsnio.
– Kaip dėliojasi darbas, kai nėra daug svarbių žaidėjų?
– Esame pasikvietę nemažai jaunimo, tai esu nustebęs, kaip gerai jie yra treniruoti ir kaip viską gerai supranta. Jie nekrenta iš konteksto ir tuo džiaugiuosi. Jie padeda pagrindiniams žaidėjams ir darbas vyksta.
– Kaip atrodė M.Wrightas ir kokias užduotis jam skyrėte?
– Buvo energijos, kova dėl kamuolių. Visada to nori iš didelių žmonių, bet matau, kad jis gali žaisti ir toliau nuo krepšio. Wrightas mato ir aikštę, tad nustebino jo tokie sugebėjimai. Sleva žinojome, kad gali pataikyti ir šiandien jis išsimetė savo metimus. Taip pat jis gali lipti ir ant lentos, tad naujokai daro tai, ką galvojome.
– Kokios užduotys kitoms rungtynėms su „Lietkabeliu“?
– Tai daugiau treniruočių pobūdžio rungtynės. Žiūrime ir į minutes, nes norime, kad visi žaidėjai susirinktų savo minutes ir nežaistų per daug. Dar nesame optimaliausios sportinės formos, tad turime įeiti į ją. Pergalė yra svarbu, bet nėra pati svarbiausia. Jaunimas yra pasiruošęs ir kyla. Džiugu, kad jam įėjus žaidimas nekrenta. Tokie norai bus ir toliau, kad po kiekvienų rungtynių galėtume pasakyti, kad dėjome žingsnelį į priekį.
– Nekeista treniruoti buvusio komandos draugo Sauliaus Štombergo sūnų Igną treniruoti?
– Prisimenu Igną, kai dar buvo vaikas. Keista buvo ir treniruotėje jau pamatyti, dabar pripratau. Gyvenimas sukasi ratu, tad įdomūs jausmai.
