TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dončičius su Slovėnija paliko Islandiją be pergalių

2025-09-02 19:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 19:57

Slovėnijos rinktinė (2/2) Europos čempionato D grupėje iškovojo antrąją pergalę paeiliui. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 87:79 nugalėjo be pergalių liekančią Islandiją (0/4).

L.Dončičius vedė slovėnus į priekį (FIBA nuotr.)

Slovėnijos rinktinė (2/2) Europos čempionato D grupėje iškovojo antrąją pergalę paeiliui. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 87:79 nugalėjo be pergalių liekančią Islandiją (0/4).

0

Paskutiniame grupės ture slovėnai žais su Izraeliu, o Islandija susitiks su Prancūzija. Ši pergalė slovėnams užtikrino vietą aštuntfinalyje.

Mačas slovėnams prasidėjo nervingai, o L.Dončičius per pirmą ketvirtį susirinko tris asmenines pražangas ir kuriam laikui atsisėdo ant suolo, o be lyderio ilgai žaidusi Slovėnija į pertrauką išsinešė minimalų pranašumą – 36:35.

Trečiajame kėlinyje islandai krito į duobę ir surinko vos 13 taškų, o Slovėnija nurūko į priekį (60:46), bet darbas dar nebuvo pabaigtas.

Per kelias lemiamo ketvirčio minutes Islandija susmaigstė 6 tritaškius ir likus žaisti 4 minutes jų deficitas ištirpo iki 6 taškų – 70:76. Prieš prasidedant paskutinei minutei Slovėnija pirmavo 80:75, bet Gregoro Hrovato tritaškis išsklaidė visą intrigą.

Islandija per Europos čempionatų istoriją dar nėra iškovojusi pergalės.

Pildoma.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

