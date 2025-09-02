Dončičius su Slovėnija paliko Islandiją be pergalių

Paskutiniame grupės ture slovėnai žais su Izraeliu, o Islandija susitiks su Prancūzija. Ši pergalė slovėnams užtikrino vietą aštuntfinalyje.
Mačas slovėnams prasidėjo nervingai, o L.Dončičius per pirmą ketvirtį susirinko tris asmenines pražangas ir kuriam laikui atsisėdo ant suolo, o be lyderio ilgai žaidusi Slovėnija į pertrauką išsinešė minimalų pranašumą – 36:35.
Trečiajame kėlinyje islandai krito į duobę ir surinko vos 13 taškų, o Slovėnija nurūko į priekį (60:46), bet darbas dar nebuvo pabaigtas.
Per kelias lemiamo ketvirčio minutes Islandija susmaigstė 6 tritaškius ir likus žaisti 4 minutes jų deficitas ištirpo iki 6 taškų – 70:76. Prieš prasidedant paskutinei minutei Slovėnija pirmavo 80:75, bet Gregoro Hrovato tritaškis išsklaidė visą intrigą.
Islandija per Europos čempionatų istoriją dar nėra iškovojusi pergalės.
Pildoma.
