Prestižiniame 100 m bėgime – pirmas Sent Lusijos olimpinis medalis per istoriją

23-ejų sportininkė 100 m per lietų nubėgo įspūdingu greičiu ir finišavo per 10.72 sek. J.Alfred pagerino Sent Lusijos rekordą ir paliko už savęs pagrindinę favoritę, dabartinę pasaulio čempionę amerikietę Sha‘Carri Richardson (10.87). Trečia buvo kita amerikietė Melissa Jefferson (10.92).

Jamaika turėjo vos vieną atstovę finale – Tia Clayton liko 7-a (11.04). Visas didžiąsias savo žvaigždes (Elaine Thompson-Herah, Shericka Jackson ir Shelly-Ann Fraser-Pryce) Jamaika prarado dėl traumų.

J.Alfred apskritai iškovojo pirmą olimpinį medalį Sent Lusijos istorijoje. Šioje valstybėje gyvena tik apie 180 tūkst. žmonių.

Sent Lusija olimpiadoje debiutavo 1996 m. Šių metų žaidynėse ši valstybė turi vos 4 sportininkus.

J.Alfred šiemet laimėjo pasaulio uždarų patalpų čempionato 60 m sprintą ir buvo minima tarp pretendenčių iškovoti medalį Paryžiuje, nors auksas jai ir nebuvo žadamas.