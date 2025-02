Prancūzo karjeros rungtynėse – ketvirtajame kėlinyje sužverėjusio Jokičiaus klubo pergalė

Visgi lemiamu metu geriausią žaidimą demonstravo ir kitas europietis Nikola Jokičius. Lygos MVP per lemiamą ketvirtį pelnė 13 taškų ir padėjo savo ekipai laimėti svečių tvirtovėje 137:134 (38:36, 35:33, 30:31, 34:34).

Galingą pasirodymą surengęs G. Yabusele per 36 minutes pelnė 28 taškus (12/17 metimai), atkovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 2 kartus prasižengė.

Prieš tai daugiausiai taškų (22) prancūzas taip pat buvo įmetęs prieš „Nuggets“.

THIS SPIN MOVE TO LOB PASS 😩



Justin Edwards finds Guerschon Yabusele on a sick alley-oop...



Yabusele has a career-high and game-high 28 PTS on ESPN! pic.twitter.com/1Uaa20lVJx

REKLAMA