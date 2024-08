Guerschonas Yabusele veikiausiai sugrįš į NBA lygą

Prancūzas su Madrido ekipa dar turi vienerių metų kontraktą, tačiau šis gali būti išpirktas už 2,5 mln. JAV dolerių.

G.Yabusele į NBA lygą sugrįžtų po penkerių metų pertraukos.

2017-2019 metais jis vilkėjo Bostono „Celtics“ marškinėlius.

Praėjusį sezoną Eurolygoje prancūzas per vidutiniškai 24 minutes fiksavo 10,5 taško, 4,9 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Just In: France’s Guerschon Yabusele is in serious talks on a deal with the Philadelphia 76ers, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Yabusele is resolving his $2.5 million contract buyout with Real Madrid as he nears NBA return. pic.twitter.com/TRkVDfnLX5