Į Lietuvą sugrįžęs Ignas Brazdeikis: „Nekantrauju kibti į darbus“

Kauniečiai su I. Brazdeikiu sudarė 2 metų kontraktą.

25 metų 201 cm ūgio universalus žaidėjas į Kauną grįžta po praėjusio sezono, praleisto Pirėjo „Olympiakos“ klube. Graikijos ekipą I.Brazdeikis papildė 2023–2024 m. sezono išvakarėse.

„Smagu sugrįžti į Lietuvą, tai puikus jausmas. Vasarą daug dirbau, tad su nekantrumu laukiu naujojo sezono. Stengiausi tobulėti, kad būčiau geriausia savo paties versija. Ilga kelionė, bet džiaugiuosi čia būdamas. Pasirengęs kibti į darbus“, – oro uoste sakė lietuvis.

„Puikus oras, puikus“, – su šypsena veide teigė I. Brazdeikis.

Į Pirėjų už išpirką persikėlęs I.Brazdeikis Eurolygoje sužaidė 27 rungtynes, kuriose „Olympiacos“ klubui per beveik 11 minučių aikštėje vidutiniškai pelnė po 2 taškus, atkovojo po 1,7 kamuolio ir rinko po 2,7 naudingumo balo.

Su „Olympiacos“ ekipa krepšininkas iškovojo Graikijos krepšinio taurę, o lygos finalo serijoje nusileido Atėnų „Panathinaikos“ komandai.

Prie „Žalgirio“ I.Brazdeikis pirmą kartą karjeroje prisijungė 2022–2023 m. sezone. Žaidėjas buvo svarbia sėkmingo sezono Eurolygoje dalimi – įmesdavo po 11,6 taško, atkovodavo po 2,9 kamuolio ir rinkdavo po 8,8 naudingumo balo. Kaune gimęs, bet Kanadoje užaugęs krepšininkas tą sezoną padėjo žalgiriečiams patekti į Eurolygos atkrintamąsias.

