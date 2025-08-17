Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Prancūzijos rinktinės aukštaūgis atsisakė kvietimo sugrįžti į rinktinę

2025-08-17 10:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 10:39

Prancūzijos rinktinė dėl traumos praradusi Vincentą Poirier ieško papildymo priekinėje linijoje, tačiau grįžti į komandą atsisakė anksčiau iš kandidatų sąrašo išbrauktas Moussa Diabate.

Moussa Diabate | FIBA nuotr.

Prancūzijos rinktinė dėl traumos praradusi Vincentą Poirier ieško papildymo priekinėje linijoje, tačiau grįžti į komandą atsisakė anksčiau iš kandidatų sąrašo išbrauktas Moussa Diabate.

0

23 metų Šarlotės „Hornets“ krepšininkas paaiškino, kad nori tinkamai pasirengti artėjančiam NBA sezonui.

208 cm ūgio žaidėjas šią vasarą dalyvavo rinktinės pasirengime, bet buvo atsisakyta jo paslaugų.

Praėjusiame NBA sezone M. Diabate aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 17 minučių, pelnydavo 5,7 taško, atkovodavo 6,2 kamuolio ir blokuodavo 0,6 metimo.

