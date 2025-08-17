Prancūzijos rinktinės aukštaūgis atsisakė kvietimo sugrįžti į rinktinę

23 metų Šarlotės „Hornets“ krepšininkas paaiškino, kad nori tinkamai pasirengti artėjančiam NBA sezonui.
208 cm ūgio žaidėjas šią vasarą dalyvavo rinktinės pasirengime, bet buvo atsisakyta jo paslaugų.
Praėjusiame NBA sezone M. Diabate aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 17 minučių, pelnydavo 5,7 taško, atkovodavo 6,2 kamuolio ir blokuodavo 0,6 metimo.
