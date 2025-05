Prancūzė Lois Boisson po sunkaus kelio raiščių sužeidimo šluoja varžoves „Roland Garros“ ir uždirba rekordinę pinigų sumą

Rimtą išbandymą atlaikė amerikietė Jessica Pegula (WTA-3), 3:6, 6:4, 6:2 įveikusi po traumų atsigaunančią 2019 m. „Roland Garros“ finalininkę čekę Marketą Vondroušovą (WTA-96). Čekė trečiajame sete pirmoji kūrėsi „break pointus“, bet savo progas švaistė, o vėliau pralaimėjo 3 savo padavimų serijas paeiliui.

Savo pasaką pratęsė vardinį kvietimą į turnyrą gavusi prancūzė Lois Boisson (WTA-361). Ketvirtojo šimtuko žaidėja 6:3, 0:6, 7:5 įveikė tautietę Elsą Jacquemot (WTA-138) ir pateko į aštuntfinalį, kuriame susitiks su J. Pegula.

L. Boisson pernai prieš pat planuotą debiutą „Roland Garros“ plyšo kryžminiai kelio raiščiai ir ji net 9 mėnesiams turėjo sustabdyti karjerą. Įdomu tai, kad iki šiol per karjerą 22-ejų prancūzė tebuvo uždirbusi 130 tūkst. eurų, o vien per šią savaitę Paryžiuje ji jau susižėrė 265 tūkst. eurų ir galės dar labiau padidinti šią sumą, jei toliau stebins pasaulį.

France's Lois Boisson was meant to play Roland-Garros - her dream tournament - for the first time last year, but she tore her ACL the week prior to it.



A year later, making her Roland-Garros debut at last, she's into the second week!



How can you not be romantic about sports? 🥹 pic.twitter.com/E5Lg5Oda2H