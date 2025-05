Hašekas: WTA turėtų atsakyti už psichologinę žalą Ukrainos tenisininkėms, leidžiant Rusijos sportininkėms dalyvauti turnyruose

„Kadangi Rusija vykdo imperialistinį karą ir daro baisiausius nusikaltimus jos šalyje, visiškai suprantu šios puikios tenisininkės jausmus. Liūdniausia yra tai, kad WTA teniso federacija, kurios dalis ji yra, ir toliau leidžia Rusijos tenisininkėms dalyvauti varžybose, net jei jos niekada oficialiai nepasmerkė Rusijos imperialistinio karo. Dėl to visi WTA teniso turnyrai tapo milžiniška Rusijos karo reklamine platforma, ir dėl šių turnyrų buvo nužudyta ir sužalota daugybė žmonių.

Varžymasis su Rusijos piliečiais, kurie yra baisiausių Rusijos nusikaltimų Ukrainoje reklamuotojai yra didžiausia psichologinė trauma Ukrainos sportininkams. Ukrainos sportininkės turėtų paduoti šiuos turnyrus į teismą ir manau, kad joms būtų priteista šimtai milijonų eurų už didžiulę psichologinę žalą“, – rašė D. Hašekas.

Because Russia is waging an imperialist war and committing the most terrible crimes in her 🇺🇦country, I completely understand the feelings of this excellent tennis player. The saddest thing is that the @WTA tennis federation, of which she is a part, continues to let Russian… https://t.co/rFt26VDdTZ