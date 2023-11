Pralaimėjimus patyrę „Arsenal“ ir „Manchester United“ baigė pasirodymus Anglijos lygos taurėje

Londono „Arsenal“ komanda išvykoje 1:3 nusileido „West Ham“ atstovams. Dviejų Londono klubų mūšyje į pergalę šeimininkus atvedė Mohammedo Kuduso ir Jarrodo Boweno įvarčiai antrajame kėlinyje, o pirmojo kėlinio metu Benas White‘as pasiuntė kamuolį į savo vartus.

„Arsenal“ įvartį jau šeštąją pridėto laiko minutę pelnė Martinas Odegaardas.

West Ham dominate Arsenal and send them out of the Carabao Cup in the fourth round 😨 pic.twitter.com/SXw7HzgMeH