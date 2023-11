Ronaldo rungtynėse bandė nutildyti Messi pavardę skandavusius fanus

Saudo Arabijoje įvykusios Karaliaus taurės aštuntinfalyje Sadio Mane pratęsimo metu pelnė įvartį, kuris padovanojo „Al-Nassr“ pergalę. C.Ronaldo nuskambėjus finaliniam rungtynių švilpukui atsakė į sirgalių skanduotes ir parodė „ššš“ gestą, kuriuo nurodė jiems nusiraminti.

Tai nėra pirmas kartas, kai „Al-Nassr“ komandos varžovai Saudo Arabijoje skanduoja L.Messi pavardę. Visgi ši situacija buvo svaresnė, kadangi argentinietis prieš keletą dienų aštuntą kartą laimėjo prestižinį „Ballon d‘Or“ apdovanojimą.

