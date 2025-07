Pabarstykite pomidorus šiuo mišiniu: augs dvigubai geriau

Pasigaminti trąšas namuose yra paprasta, be to, jas gamindami patys galite atliepti savo dirvožemio poreikius. Tačiau būkite atsargūs – kai kuriose naminėse trąšose gali būti per daug azoto, o jo perteklius netinkamu metu gali pridaryti bėdų.

Nors azotas yra naudingas ankstyvose augimo stadijose, vėlesniais etapais pomidorams reikia kitų medžiagų. Per didelis azoto kiekis sezono pabaigoje gali lemti intensyvų lapų augimą, bet mažiau žiedų ir, atitinkamai, mažiau vaisių, rašo gardening.org.

Todėl geriausia patiems susikurti savo pomidorų trąšų receptą. O tam svarbu suprasti, kokių medžiagų pomidorams reikia skirtingais augimo etapais – tai padės tinkamu metu naudoti tinkamas trąšas.

Visiems augalams reikalingos trys pagrindinės maistinės medžiagos: azotas (N), kuris skatina lapų ir stiebų augimą; fosforas (P) – reikalingas šaknų vystymuisi ir žydėjimui ir kalis (K) – svarbus žydėjimui, vaisių formavimuisi ir bendrai augalo sveikatai.

Kalis yra ypač svarbus iki pat sezono pabaigos. Pirmieji tręšimai atliekami pasodinus pomidorus ir jiems augant, tačiau kai augalai pradeda žydėti ir megzti vaisius, laikas vėl juos patręšti. Šiuo metu pomidorams reikalingiausias kalis – jo poreikis maždaug dvigubai didesnis nei azoto.

Naminis mišinys pomidorams

Taigi, kaip pasigaminti namines trąšas, kurios padėtų sulaukti gausesnio derliaus?

Bet kurių gerų naminių trąšų pagrinda syra kokybiškas kompostas, nes tai – geriausias dalykas pomidorams.

Idealu, jei turite naminio komposto, kurį pasidarėte iš daržovių likučių ir kitų buityje susidarančių organinių atliekų. Jei tokio neturite, ieškokite ekologiško komposto parduotuvėse.

Kompostas turėtų sudaryti apie pusę pomidorų trąšų mišinio – tai universali trąša, kurioje yra dauguma augalams reikalingų maistinių medžiagų, taip pat makro- ir mikroelementų.

Į kompostą pridėkite medžio pelenų. Pelenai iš malkomis kūrenamos krosnies – puikus kalio ir fosforo šaltinis. Tačiau jų negalima dėti per daug, nes jie didina dirvožemio pH ir gali padaryti jį per daug šarminį.

Į namines trąšas taip pat galite įmaišyti kavos tirščių ar panaudotų arbatos lapelių. Šios medžiagos turi nedaug azoto. Nors pomidorams azoto reikia viso augimo metu, vėlesnėse fazėse jo poreikis mažėje.

Šių sudedamųjų dalių kombinavimas pagal jūsų dirvožemio poreikius gali padėti pasiekti geriausią derlių – be cheminių trąšų. Ir viskas, ką reikia padaryti, tai paberti šio mišinio aplink pomidorus ir atsargiai įterpti į dirvą.