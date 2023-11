Šokas Vokietijoje: „Bayern“ iš Vokietijos taurės eliminavo trečios lygos autsaideris

Netikėtai su taurės varžybomis jau šiame etape atsisveikino Miuncheno „Bayern“ komanda. Jie išvykoje 1:2 krito prieš „Saarbrucken“ klubą.

Nepaisant to, jog „Saarbrucken“ rungtyniauja tik trečioje pagal pajėgumą šalies lygoje ir ten žengia penkiolikti, o Thomasas Mulleris jau 16-ąją minutę išvedė svečius į priekį, jie nenuleido rankų ir per pirmojo kėlinio pridėtą laiką išlygino rezultatą po Patricko Sontheimerio įvarčio.

Per visą antrąjį kėlinį „Bayern“ atakavo varžovus, bet jiems įvarčio pelnyti taip ir nepavyko, o šeštąją pridėto laiko minutę į varžovų baudos aikštelę įkirtęs Marcelis Gausas vieninteliu savo komandos per kėlinį atliktu smūgiu nokautavo varžovus.

This is the moment Bayern Munich were knocked out of the DFB Pokal to a third-tier Saarbrucken.



The full time whistle goes. The Saarbrucken players go wild. It’s fairytale stuff. 💙💛#DFBPokal #OptusSport pic.twitter.com/324qY5f9NY

