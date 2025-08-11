Portlande – Malūko nesėkmė ir gandai apie persikėlimą į elitinę „IndyCar“ komandą

Kvalifikacijoje lietuvis iškovojo 5-ą vietą, o prieš startą pakilo net į 4-ą poziciją po baudos Christianui Lundgaardui už variklio keitimą. Deja, jau lenktynių pradžioje D. Malūkas turėjo kontaktą su varžovu ir kliudė barjerus. Po to momento vairuoti bolidą tapo daug sudėtingiau ir lietuvis nukrito iki 19-os pozicijos.
„Labai sunkios lenktynės mums. Man atrodo, kad bolidas buvo pažeistas lenktynių pradžioje po vienos iš geltonų vėliavų stadijos. Tuo metu paliečiau sieną ir nuo to momento turėjau daug problemų. Reikės išanalizuoti duomenis ir išsiaiškinti, kas nutiko. Šiame sezone dar liko 2 lenktynės ovalo tipo trasose – tikimės ten pasirodyti kuo geriau“, – sakė D. Malūkas.
Simboliška tai, kad lenktynes Portlande laimėjo australas Willas Poweris, pasiekęs pirmą sezono pergalę. Ilgą laiką netyla gandai, kad W. Powerio 12-u numeriu pažymėtas bolidas kitąmet gali atsidurti D. Malūko rankose.
Gandus apie D. Malūko persikėlimą į elitinę „Team Penske“ komandą pakurstė susitarimas su „Gallagher“ bendrove. Ji yra viena pagrindinių „Team Penske“ rėmėjų ir jos logotipas praėjusį savaitgalį buvo matomas ant D. Malūko bolido.
Hay gente da a entender que Will Power ya no continuaría con Penske porque el sponsor de este finde de Malukas (Gallagher) es de Penske pero nadie se dio cuenta que Clarience el sponsor de muchas carreras de Malukas también tiene vínculo con Penske 😉#IndyCar #PortlandGP pic.twitter.com/kM1D5OoNrBREKLAMAREKLAMA— Ulter Motor (@ultermotor) August 7, 2025
D. Malūkas su 287 taškais bendroje čempionato įskaitoje yra 10-as. 4-ą čempiono titulą ir 3-ią iš eilės jau yra užsitikrinęs ispanas Alexas Palou (626 tšk.). Antras rikiuojasi Pato O‘Wardas (475), trečias – Scottas Dixonas (411).
Iki šio sezono pabaigos beliko dvi lenktynės – rugpjūčio 24 d. Viskonsino valstijoje ir rugpjūčio 31 d. Tenesio valstijoje.
