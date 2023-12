Po traumos sugrįžęs Luka Dončičius puikiu pasirodymu nukalė pergalę San Franciske

Vedliu į pergalę Dalaso komandos gretose tapo po traumos į aikštelę sugrįžęs Luka Dončičius. Slovėnas pelnė 39 taškus, iš kurių 25 – antroje rungtynių pusėje, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Stephenas Curry vedė „Warriors“. Jo sąskaitoje buvo 25 taškai ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Chrisas Paulas pelnė 24 taškus ir tapo 37-uoju žaidėju NBA istorijoje, perkopusiu 22 000 karjeros taškų ribą.

Šis pralaimėjimas San Francisko ekipai buvo jau trečias iš eilės ir komanda šiuo metu nukrito į 15-17 vietas Vakarų konferencijoje.

Luka recorded his league-leading 23rd 30-point game of the season in the Mavs W 🔥



39 PTS \ 8 REB \ 10 AST pic.twitter.com/5ylR1FFHme