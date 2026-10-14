Po sutriuškinimo Pacevičius pasigedo „Ryto“ veido: tikėjausi priešingo vaizdo

Sostinės ekipa net 65:93 (17:21, 13:14, 15:31, 20:27) nusileido Nantero „Nanterre 92“.
Po rungtynių Kai’us Bruhnke neslėpė, kad „Rytas“ parodė prastą savo versiją.
„Sunkios rungtynės. Sveikinimai varžovams, šiandien jie labiau nusipelnė pergalės. Visiškai nepasirodėme rungtynėse. Jokio fiziškumo, pabaigoje ir valios neliko. Tai – ne mes, ne taip norime reprezentuoti komandą. Turime iš to pasimokyti, grįžti į Vilnių ir pradėti darbus“, – teigė vokietis.
Jam pritarė ir vyriausiasis Vilniaus ekipos treneris Nedas Pacevičius, pirštu bedęs ne į rezultatą, o į demonstruotą žaidimą.
„Sveikinimai Nantero komandai, jie visiškai nusipelnė šios pergalės. Mes neatėjome į rungtynes. Net ir po pirmosios rungtynių pusės, kai atsilikome tik penkiais taškais, nesekėme rungtynių plano, neatlaikėme jų fiziškumo. Keli skaičiai – puolime jie nusiėmė 24 taškus, antraisiais taškais surinko 33 taškus. Mūsų skaičiavimais, taip jie surinko 20 taškų paeiliui ir atliko tik keturis baudų metimus. Manau, tai daug pasako apie mūsų pastangas ir fiziškumą“, – teigė strategas.
– Bandysite šias rungtynes kuo greičiau pamiršti?
– Pamiršti tokias rungtynes nėra lengva užduotis. Reikės jas peržiūrėti, analizuoti, kalbėti su vyrukais, bet tokio smūgio, kokį šiandien praleidome, lengvai nepamirši. Kaip Kai’us sakė, manau, kad mums tai bus gera pamoka.
– Neparodėte to komandos veido, kurį norite matyti?
– Pagal tai, kokius vyrukus ir kokią sudėtį surinkome, tikėjausi priešingo vaizdo. Tai yra kovingumas, atsakymas į kontaktą, tono nustatymas nuo rungtynių starto. Tai – ne mes.
– Ką galima kaltinti dėl tokio pasirodymo?
– Sunku pasakyti. Visiems reikia prisiimti atsakomybę, tiek žaidėjams, tiek treneriams. Reikia sėsti ir analizuoti.
Atsitiesti „Rytas“ po dviejų savaičių bandys namuose, kai priims Trabzono „Trabzonspor“ ekipą.
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