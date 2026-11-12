Po Simanaičio ir Jasiūno pasisakymų – Geco atsakas: „Geriausi UTMA kovotojai, prieš geriausius KOK kovotojus – turnyras, kur gali būti atsakyti visi klausimai“

V. Gecas socialiniame tinkle „instagram“ pasidalino tinklalaidės epizodais bei pasiūlė surengti išskirtinį turnyrą.
„Svaidytis nepagrįstais teiginiais apie leidimus ir neleidimus yra lengva. Donatai, norite kuo daugiau varžybų ir Lietuvos vardo garsinimo? Nebijome jokios konkurencijos. Geriausi UTMA kovotojai, prieš geriausius KOK kovotojus - turnyras, kur gali būti atsakyti visi klausimai. Dėl sąlygų, pagal kurias kovotojai nebus nuteisėjaujami, nebus nesilaikoma tarptautinių standartų - susitarsime“, – siūlė V. Gecas.
LBF ir LMF vadovai tvirtina, kad UTMA draudžia savo kovotojams dalyvauti kituose turnyruose bei bando juos perkalbėti griaudama suplanuotas mėgėjų varžybas. Ž. Jasiūnas atvirai pareiškė, kad gegužę vykusiuose LMF prezidento rinkimuose UTMA atstovai bandė tiesiogiai nupirkti postą muaythai bendruomenei visiškai nepažįstamam kandidatui M. Michalauskui, siūlydami 30 tūkst. eurų (o vėliau ir asmeninių 10 tūkst. eurų) paramą išimtinai su sąlyga, jog laimės jų atstovas. Po nesėkmės organizacija nebeskyrė jokių lėšų, taip įrodydama, kad tai tebuvo tušti pažadai ir spaudimo įrankis, o nemokėjimą priimti pralaimėjimo pavertė bylinėjimusi teismuose. Negana to, D. Simanaitis šiuos oponentų veiksmus susiejo su abejotina reputacija, užsimindamas apie kandidato galimas sąsajas su praeityje nuskambėjusiu „Blue / Yellow“ dingusių pinigų skandalu, ir perspėjo, kad tokie kišimosi metodai galėjo apskritai užkirsti kelią Lietuvos atletams išvykti į pasaulio čempionatą.
„Donatai, Donatai, kaip lengva prisidengti “galimai, galimai”. Tai pažaiskim. Sieti Mantą su Contribee skandalu, bandat įžvelgti jo kaltę, apjuodinti jį yra apgailėtinas bandymas. Galimai apgailėtinas. Contribee byloje yra teismo sprendimas, kaltininkas aiškus ir tai nėra Mantas. Tai surasti užtrunka penkias sekundes. Galimai Donatui tai padaryti yra per sunku. Užtrunka lygiai tiek pat, kiek pasakyti, GALIMAI, visiškas nesąmones per podcast’ą. Arba, galimai, mėginti griauti kovotojams karjeras, nes jie pasirinko kovoti UTMA. Galimai. Bet galim apie viską, kas yra galimai, pasišnekėti ir gyvai, gyvų debatų metu, ane, Donatai?“, – rašė V. Gecas.
V. Gecas taip pat pakomentavo LMF prezidento rinkimus ir Ž. Jasiūno pasisakymus.
„Gerb. Žydrūnai, su visa pagarba, ne inventoriaus atsiradimas Lietuvoje atvedė kovinį sportą į tas aukštumas, kuriose jis yra dabar. Per 36 nepriklausomybės metus Lietuvos kovinio sporto augimo kreivės šūvį į viršų tikrai galime sulyginti su UTMA įsikūrimo pradžia ir suteiktomis galimybėmis kovotojams ir klubams užsidirbti, būti matomiems ir augti. Po UTMA turnyrų ir padaryto indėlio į Lietuvos kovinio sporto augimą turime pilnas kovinio sporto klubų sales, augančias ir Europoje vienas iš didžiausių kovotojų pajamas. Aukštumos, populiarumas - mes tuo didžiuojamės ir esame dėkingi už pasitikėjimą tiek iš kovotojų, tiek iš sirgalių.
„Titano“ klubo dėka Vilniuje įvyko didžiuliai muay thai sparingai, kurie sutraukė neįtikėtiną kiekį talentų. UTMA, kuri nori, kad kovinis sportas Lietuvoje augtų, nusiuntė savo atstovus, bendravo su kovotojais, treneriais. Muay Thai federacijos atstovo nesimatė nei vieno. Po savaitės įvyko pačios Lietuvos muay thai federacijos organizuoti sparingai. Nuotraukose kovotojų - žymiai mažiau. Bet dėmesys - visas. Tai kovinį sportą auginti, rodyti dėmesį yra patogu tik tada, kai tai darote jūs patys? O kai kurie žmonės, kažkodėl, tampa ignoruojami ar atmestini?
Keista, kad man reikia kalbėti apie dalykus, kurie buvo žinomi ir gerb. Jasiūnui, ir visiems, kas dalyvavo rinkimuose. „Visi kažkaip pažiūrėjo į tai kaip į norą nusipirkti postą“. Mantas į rinkimus su stipria komanda atėjo atnešdamas aiškų planą ir programą. 5 metų federacijos auginimo planas: valdymo modernizavimas, finansų sprendimai, IFMA standartai, klubų auginimas, sportininko galimybės pereiti į profesionalų ringą ir matomumo didinimas. 30 000 eurų, kurie net nebuvo programos esminė dalis, buvo altruistiška injekcija federacijai iš Lietuvos kovinio sporto užaugintų lėšų, kurias ir sukūrė pati UTMA organizacija. Programą matė visi, komandą, atvirą kvietimą, kad norime dirbti su visais federacijos nariais ir semtis iš jų patirties, dirbti atvirai, su visais, girdėjo visi. O kvietimą Mantui išsiaiškinti viską “vienas ant vieno” irgi išgirdo visi. Siutina tikrai ne pralaimėjimas rinkimuose - pyktį kelia požiūris į norą pokyčiams ir bandymas juodinti žmonių, kurie atiduoda visas jėgas Lietuvos kovinio sporto augimui, vardą.
Tikėtis, kad pinigus pervesime federacijai, kurios vadovavimo ir veiklos modelis mažų mažiausiai kelia daug klausimų, yra tiesiog naivu ir įžūlu. Pinigai, kaip ir žadėjau anksčiau, iškeliavo Lietuvos kovinio sporto auginimui. Ne postų pirkimams, ne pasipuikavimui. Visi 30 tūkst. eurų buvo išdalinti kaip “performance bonus” po 10 tūkst. eurų jauniesiems Lietuvos kovinio sporto talentams - UTMA 19 turnyre jie atiteko Tomui Banskiui, Žygimantui Kiudeliui ir Evaldui Balsiui. Pirkti postų mums nereikia, nesivadovaujame devyniasdešimtųjų gyvenimo suvokimu. Norėjome padaryti geriausią - atnešti savo vadybinę patirtį su stipria komanda, o kol transformuosime federacijos veiklą pagal geriausius vadybos pavyzdžius, patys prisidėti prie Lietuvos muay thai augimo. Man svarbiausias yra Lietuvos kovinio sporto augimas ir patys sportininkai. Tad pinigai jiems ir atiteko.
Paskutinis kvietimas tiek Donatui Simanaičiui, tiek Žydrūnui Jasiūnui, nes jau pradeda nusibosti kalbėti apie nesąmones ir girdėti pilamą purvą ant manęs, organizacijos, kovotojų ir kolegų. Nenorite finansų Lietuvos muay thai federacijai, ar savo valdomiems subjektams, už paprastą pokalbį, matote tai kaip tuščias kalbas - nereikia. Susėskime prie vieno stalo ir viešai padiskutuokime apie Lietuvos kovinį sportą. Jums tinkančiomis sąlygomis, jums norimu formatu, bet nebebijokit, nesiteisinkit, padarykime tai viešai - galėsite savo teiginius ir kaltinimus pažerti į akis, išgirsti mano atsakymus gyvai. O galų gale, viską nuspręs tie, kas ir augina Lietuvos kovinį sportą - žiūrovai, kovotojai, treneriai“, – rašė V. Gecas.
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