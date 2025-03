Po Sabonio traumos – naujojo „Kings“ lyderio raginimas neperskubėti su grįžimu į aikštelę

D.Sabonis taip pat nebuvo prieinamas žiniasklaidai, todėl jo statusas išlieka neaiškus.

Kad ir kaip situacija susiklostytų, Sakramento gynėjas Zachas LaVine'as viliasi, kad D.Sabonis neskubės sugrįžti į aikštę.

„Domas nori būti aikštėje kaip ir visi kiti“, – sakė Z.LaVine'as. „Turime užtikrinti, kad jis neskubėtų grįžti ir pasirūpintų savimi, nes mums jo labai reikės ilgoje perspektyvoje“.

Sakramento ekipa šį sezoną yra iškovojusi 31 pergalę ir patyrusi 27 pralaimėjimus rungtynėse, kuriose žaidė D.Sabonis. Tuo tarpu be jo „Kings“ pasiekė vos tris pergales ir patyrė šešis pralaimėjimus.

D. Sabonio trauma:

Another setback for Sabonis—ankle troubles sending him out early 🚑



pic.twitter.com/oPX15fkbIg