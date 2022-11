Po rungtynių kritiką liejęs Ganos treneris: „Portugalų įvartis buvo teisėjo dovana“

O. Addo sukritikavo amerikiečių teisėją Ismailą Elfathą, kurio suteikta pražanga leido portugalų žvaigždei Cristiano Ronaldo mušti 11 metrų baudinį. 65 rungtynių minutę įmuštas įvartis portugalui buvo rekordinis – jis tapo pirmuoju žaidėju pelniusiu įvarčius penkiuose pasaulio čempionatuose.

„Jei kas nors pelno įvartį, sveikintina, bet šis tikrai buvo dovana. Ką galiu daugiau pasakyti? Tai tikrai buvo ypatinga teisėjo dovana“, – sakė O. Addo.

Arši Ganos stratego kritika jam galėjo užtraukti ir FIFA nemalonę. Paklaustas, kas jo manymu buvo Ganos pralaimėjimo priežastis, O. Addo nedvejojo – arbitras.

47-erių futbolo specialistas manė, kad Ganos gynėjas Mohammedas Salisu neprasižengė prieš portugalų futbolo žvaigždę ir skundėsi, kad teisėjai nepasinaudojo VAR sistema, kad tuo įsitinkintų. Rungtynių teisėjams pasirodė, kad M. Salisu šlaunis lietėsi su C. Ronaldo koja ir Portugalijos rinktinės kapitonas krito ant žemės.

🇬🇭Otto Addo 🗣



"The referee gave a penalty which was not a penalty. Everyone saw that. Why? Because it's Ronaldo or something?"



“If somebody scores a goal, congratulations. But this was really a gift. A special gift from the referee.” pic.twitter.com/9JKSJit7wD

