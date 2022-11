Pavyzdys visiems: Japonijos sirgaliai susitvarko tribūnose, žaidėjai – rūbinėse palieka staigmenas

Arabiškoje žinutėje buvo parašyta padėka bei ant stalo palikti keli origamiai.

Japan left their dressing room spotless after the incredible World Cup win over Germany. Brilliant! 👏🏻🇯🇵 pic.twitter.com/4UR4YVAugn

Negana to, jų sirgaliai „Khalifa“ stadione po komandos triumfo sutvarkė tribūnas, kuriose buvo.

Neslėpkime, daugelio šalių sirgaliai, po tokių skambių pergalių, būtų nesivarginę stadione paliktomis šiukšlėmis ir iškeliavę švęsti toliau.

Japan's fans are truly the best.🇯🇵



They beat Germany in a famous win, but before celebrating stuck around at the Khalifa International Stadium to help clean up.👏 pic.twitter.com/sZhNExEDqi