Po rezultatyvių Buzelio rungtynių – Duranto komplimentai lietuviui

Namų aikštėje vykusiame įnirtingame mūšyje „Bulls“ 117:121 nusileido Fynikso „Suns“ (27-29), kuriuos į pergalę vedė superžvaigždės Kevinas Durantas ir Devinas Bookeris.

M. Buzelis ant parketo atrodė užtikrintai – surinko 15 taškų (2/3 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), pridėjo 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei po vieną perimtą ir blokuotą metimą. Po rungtynių krepšininką netgi pagyrė pats Kevinas Durantas, kuris nepraleido progos išreikšti susižavėjimo Čikagos ekipos naujoku.

„Man patinka Matas. Ar gerai ištariau jo vardą?“ – su šypsena žurnalistams kalbėjo Durantas. – „Jis ilgas, atletiškas, gali pataikyti. Jau G lygoje jis man paliko įspūdį. Keliu jam didelius lūkesčius, kaip ir jūs visi.“

REKLAMA

REKLAMA

"I got high expectations just like you guys do."



Game recognize game as KD gave some praise to Matas Buzelis 🔊 pic.twitter.com/Ykgs1IhGam REKLAMA February 23, 2025

Pats Durantas buvo vienas „Suns“ pergalės kalvių – pelnė 27 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Dar rezultatyviau sužaidė Devinas Bookeris, kuris pasižymėjo 29 taškais ir 8 rezultatyviais perdavimais.

Dvikova buvo kupina permainingų momentų. „Suns“ prasidėjus rungtynėms negalėjo pataikyti – prametė net pirmuosius septynis metimus, o per pirmąjį ketvirtį realizavo vos 29,2 proc. metimų. Tai leido Čikagos ekipai susikrauti 10 taškų pranašumą. Tačiau Finikso komanda antrajame ketvirtyje atsakė galingai – pataikė net 16 metimų iš 21 ir perėmė iniciatyvą.

REKLAMA

REKLAMA

Matas Buzelis with the SMOOTH gather in the lane 😮‍💨



PHX-CHI | NBA League Pass pic.twitter.com/zIy40pSKJn — NBA (@NBA) February 22, 2025

Nors „Suns“ trečiajame kėlinyje buvo pabėgę 12 taškų persvara, „Bulls“ nepasidavė – paskutinėmis minutėmis sugebėjo išlyginti rezultatą. Tačiau lemiamu metu Bookeris, Bealas ir Durantas surengė pergalingą šturmą, užtikrindami pergalę svečiams.

„Bulls“: Joshas Giddey 24 tšk., Coby White'as 20 tšk., Nikola Vučevičius 16 tšk., Matas Buzelis 15 tšk., Kevinas Huerteris 14 tšk.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Suns“: Devinas Bookeris 29 tšk., Kevinas Durantas 27 tšk., Bradley Bealas 25 tšk., Nickas Richardsas 15 tšk., Masonas Plumlee 10 tšk.

M. Buzelis (6 nuotr.) M. Buzelis (nuotr. SCANPIX) M. Buzelis (nuotr. SCANPIX) M. Buzelis (nuotr. SCANPIX) +2 M. Buzelis (nuotr. SCANPIX) M. Buzelis (nuotr. SCANPIX) M. Buzelis (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. M. Buzelis