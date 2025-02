Po efektingų Mato Buzelio rungtynių – Duranto komplimentai lietuviui

M. Buzelis per 23 žaidimo minutes įmetė 15 taškų (2/3 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), sugriebė 3 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo metimą, tačiau padarė 2 klaidas.

Po rungtynių krepšininką netgi pagyrė pats Kevinas Durantas, kuris nepraleido progos išreikšti susižavėjimo Čikagos ekipos naujoku.

„Man patinka Matas. Ar gerai ištariau jo vardą?, – su šypsena žurnalistams kalbėjo Durantas. – Jis ilgas, atletiškas, gali pataikyti. Jau G lygoje jis man paliko įspūdį. Keliu jam didelius lūkesčius, kaip ir jūs visi.“

Mato Buzelio efektingus metimus rasite šios naujienos viršuje esančiame lange.

"I got high expectations just like you guys do."



Game recognize game as KD gave some praise to Matas Buzelis 🔊 pic.twitter.com/Ykgs1IhGam