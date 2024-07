Po pergalės Vimbldone Elina Svitolina sunkiai tramdė ašaras: „Šiandien Ukrainos žmonėms labai sunki diena“

E. Svitolina atitrūko pirmojo seto ketvirtajame geime. Kinė kitame geime nerealizavo trijų „break pointų“, o vėliau progų atsitiesti neturėjo. Antrajame sete ukrainietė visiškai dominavo korte, laimėjo dar dvi varžovės padavimų seirjas ir nesuteikė kinei „break pointų“.

E. Svitolina į kortą žengė seginti juodą kaspiną. Tenisininkė taip sureagavo į masinę rusų ataką Ukrainoje, per kurią buvo pataikyta į vaikų ligoninę ir kitus civilinius objektus, o žuvo daugiau nei 30 žmonių.

„Aš žaidžiau gerai, bet šiandien Ukrainos žmonėms yra labai sunki diena... Buvo nelengva koncentruotis į mačą, skaitant naujienas apie tai, kas vyksta. Tokiomis dienomis nesinori niekur eiti – norisi tik užsidaryti kambaryje ir ten būti su savo emocijomis.

Svitolina breaks down in tears during her winner’s speech after a very difficult morning 🇺🇦



Greeted with applause by the Wimbledon crowd pic.twitter.com/AadMm1KFIf