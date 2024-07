Individualius prizus susišlavę Lietuvos lengvaatlečiai Baltijos čempionate liko treti

Antrus metus iš eilės čempionatą laimėjo Estijos komanda (291,5 taško), antrą vietą iškovojo puikiai sekmadienį pasirodę latviai (249,5 taško), o lietuviai užėmė trečią vietą (243 taškai). Paskutinį kartą mūsiškiai čempionatą laimėjo 2022 metais. Šiemet Lietuvos lengvaatlečiai per dvi dienas iškovojo 31 medalį (12 aukso, 10 sidabro ir 9 bronzos).

2 aukso medalius čempionate susižėrė 29-erių Ieva Gumbs, kuri šeštadienį toliausiai stūmė rutulį (15.30 m), o sekmadienį neturėjo lygių disko metimo rungtyje (59.24 m). Tiesa, tai buvo vienintelis įskaitinis sportininkės metimas, o prieš savaitę Lietuvos čempionate pademonstruoto rezultato (62.87 m) pakartoti nepavyko.

„Nuovargis jautėsi po vakar. Norėjau prasitestuoti techniką, pasižiūrėti, ar Lietuvos čempionate naudota technika veiks ir čia. Šiek tiek klaidų buvo, toks ir rezultatas. Pergalėmis visada džiaugiuosi, visada smagu laimėti. Aišku, norėtųsi tos konkurencijos rutulio stūmime ir disko metime, bet smagu laimėti ir atnešti komandai taškų“, – sekmadienį kalbėjo daugkartinė Lietuvos ir Baltijos čempionė.

Jau daugiau nei 10 disko metimo varžybų šiemet turėjusi I. Gumbs teigė, jog intensyvus tvarkaraštis jai yra įprastas. Šis sezonas sėkmingiausias lengvaatletės karjeroje, kadangi balandžio mėnesį pavyko ne tik beveik trimis metrais pagerinti asmeninį rekordą (64.98 m), bet ir įvykdyti olimpinį normatyvą (64.50 m). Paryžiaus olimpinės žaidynės bus pirmosios disko metikės karjeroje, o jose pastaroji startuos jau rugpjūtį.

„Aš esu pripratusi prie didelio varžybų kiekio, todėl ir norėjau dalyvauti čia, kad pajausčiau varžybinį stresiuką. Dažniausiai per sezoną startuoju daugiau nei 15 kartų, o šiemet šiek tiek pasitaupiau ir jaučiau, kad varžybų trūksta. Numečiau normatyvą ir tas išblaškė, nes niekada anksčiau nesu to padariusi. Esu pripratusi kovoti reitingų sistemoje, draskytis iki paskutinės dienos. Manau, tas normatyvo numetimas buvo naujovė ir nežinojau, kaip tą pasiruošimą dėliotis. Bandėmės įvairius treniruočių planus, jautėsi ir atsipalaidavimas“, – apie kitokį sezoną pasakojo I. Gumbs, kuri vis dar siekia rezultatų stabilumo.

Tai buvo paskutinės olimpietės varžybos šį mėnesį. Dabar sportininkės lauks sporto stovykla Palangoje, kur bus ruošiamasi Paryžiaus olimpinėms žaidynėms. Lengvosios atletikos varžybos Prancūzijos sostinėje vyks rugpjūčio 1–11 d., o jose iš viso startuos 11 Lietuvos lengvaatlečių.

Sekmadienį bėgimo takelyje nepavejamas buvo 26-erių Gediminas Truskauskas, kuris 200 m nuotolį įveikė per 20,68 sek. (-0,2 vėjas) ir 5-ą kartą triumfavo Baltijos čempionate. Tai antras geriausias sprinterio rezultatas 2024 m., o geriausias pasirodymas surengtas vos prieš savaitę Lietuvos čempionate (20,56 sek., +1,9 vėjas).

„Planas buvo realizuoti save. Vėjo praktiškai nebuvo, o rezultatas tik 0,12 sek. prastesnis nei Lietuvos čempionate, tai sakyčiau, kad pasirodymas džiugina. Palangoje sąlygos buvo puikios, o čia vėjas nei padėjo, nei trukdė. Esu patenkintas, bet visada norisi dar geriau, pavyzdžiui, pasiekti sezono arba asmeninį rekordą“, – po finišo sakė aukso medaliu pasidabinęs G. Truskauskas. Beje, sprinteriui nuo 2021 m. priklauso 200 m rungties Lietuvos rekordas (20,48 sek.).

Tokijo olimpinių žaidynių dalyviui šįkart nepavyko prasibrauti į Paryžių, tačiau G. Truskauskas birželį puikiai pasirodė Europos čempionate Romoje. Saulėtoje Italijoje sportininkas užėmė 15-ą vietą (karjeros rekordas).

„Pagrindinis tikslas patekti į olimpines žaidynes nebuvo įvykdytas. Dėl to aišku gaila, bet nesinori nuleisti rankų ir emociškai palūžti, nes sezonas dar nesibaigė. Buvo dirbta sunkiai ir norisi dabar išnaudoti tą formą. Į formą, galbūt, buvo įeita per vėlai. Liepą ir rugpjūtį mano forma būna geriausia, tai šiek tiek pritrūko nuo pirmo starto to greičio. Gal tada ir būčiau patekęs į Paryžių. Apskritai, visai neblogas sezonas, esu pasiruošęs, bet reikia gerų sąlygų ir geros savijautos“, – iki šiol pasiektus rezultatus vertino ir savo sportinę formą komentavo sprinteris.

Rezultatų stabilumu pasidžiaugęs daugkartinis Lietuvos čempionas teigė nuovargio dar nejaučiantis, o jau po savaitės jėgas išbandys „World Athletics“ bronzinėse varžybose Belgijoje, kur susidurs su didesne konkurencija ir startuos 100 m bei 200 m nuotoliuose.

Baltijos čempionate sekmadienį aukso medalius taip pat iškovojo Lukrecija Sabaitytė (200 m – 23,57 sek.), Justė Perveneckaitė (5000 m sportinis ėjimas – 23 min. 52,98 sek.), Matas Janarauskas, Eva Aušraitė, Lukas Sutkus, Modesta Justė Morauskaitė (4x400 m mišri estafetė – 3 min. 23,65 sek.).

Sidabro medaliais antrąją varžybų dieną pasidabino Osvaldas Gedrimas (šuolis su kartimi – 5.05 m) ir Urtė Baikštytė (šuolis į aukštį – 1.82 m).

Bronzos medalius laimėjo Aistis Manton (200 m – 21,51 sek.), Marius Vadeikis (trišuolis – 15.58 m), Armandas Miliauskas (disko metimas – 56.17 m), Tauras Jokūbas Grincevičius (10000 m sportinis ėjimas – 48 min. 08,03 sek.).