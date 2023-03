Po pasipiktinimą sukėlusios rusės aprangos – WTA įspėjimas: „Tai nepateisinama ir nepriimtina“

Pirmoji pasaulio raketė lenkė Iga Swiatek buvo viena iš tų, kuri sukritikavo tokį sprendimą ir sakė, kad Rusijos žaidėjai neturėtų viešai rodyti paramos šaliai, kuri pradėjo karą Ukrainoje.

Tuo labiau, kad pagal dabartines taisykles rusės žaidžia po neutralia vėliava ir turėtų elgtis kaip neutralios atletės, o ne demonstruoti Maksvos klubo marškinėlius su didžiuliu „Lukoil“ užrašu.

It’s no doubt @iga_swiatek understands all the nonsense that’s going on around and shows empathy and huge example for others.

Considering it’s in the moment she is super busy and #1, means there is giant ❤️.

Ukrainians feel this support and thank you 🙏🏻 🇵🇱🇺🇦 https://t.co/XXp31CYgTv