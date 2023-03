„La Liga“ vadovų kirtis FIFA: „Jie nekreipia jokio dėmesio į žalą, kurią padaro nacionaliniems čempionatams“

Negana to, FIFA patvirtino ir kalendorių pakeitimus bei nuo 2026 m. rugsėjo pabaigos bei spalio pradžios bus rengiamas 16 dienų keturių rungtynių tarptautinis langas, kuris tęsis kovo, birželio ir lapkričio mėnesiais.

FIFA taip pat patvirtino ir 32 komandų pasaulio klubų čempionatą, kuris bus žaidžiamas kas ketverius metus nuo 2025 m. birželio mėnesio.

Į visa tai itin kritiškai sureagavo Ispanijos „La Liga“ vadovai, kurie išplatino oficialų pareiškimą.

„FIFA ir toliau piktybiškai priima vienašališkus sprendimus dėl pasaulio futbolo kalendoriaus ir visiškai nepaiso nacionalinių čempionatų bei apskritai futbolo bendruomenės.

„Šiais skelbimais neatsižvelgiama į konkurencinį, sportinį ir ekonominį poveikį nacionaliniems čempionatams, klubams ir žaidėjams, kurie yra dar labiau apkraunami ir taip perkrautu tvarkaraščiu. FIFA atsižvelgia tik į nedidelę klubų ir žaidėjų grupę“, – skelbiama pranešime.

„La Liga“ pridūrė, kad ji ir kitos lygos, priklausančios Pasaulio lygų forumui (WLF), išanalizuos FIFA sprendimus ir nuspręs dėl tinkamiausių tolesnių veiksmų.

Dar praėjusių metų gruodį WLF kritikavo pranešimą apie 32 komandų pasaulio klubų čempionatą bei teigė, kad tai gali turėti žalingų pasekmių futbolo ekonomikai ir žaidėjų gerovei.

FIFA tarybą sudaro 37 nariai, įskaitant ir prezidentą Gianni Infantino.

▪️ Following the announcements made today at the FIFA Congress in Rwanda▪️.



LaLiga states that:

‘FIFA continues its malpractice of making unilateral decisions on the world football calendar’:



👉 https://t.co/tEJq8IzFdw pic.twitter.com/MnHagV4p1B