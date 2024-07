Po nesėkmės olimpinėje atrankoje du Kroatijos krepšininkai įsivėlė į muštynes

Kroatai atrankos finale neatsilaikė prieš Graikijos krepšininkus, kurie ir užkirto jiems kelią į olimpiadą.

Skaudulį kroatai malšino viename iš Pirėjo barų, tačiau ir ten nepavyko išvengti nesklandumų.

Vaizdo įraše užfiksuota kaip kumščius į darbą paleido du Kroatijos rinktinės žaidėjai: Ivica Zubacas ir Dario Šaričius.

Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight 😳



(Via @TMZ_Sports )



pic.twitter.com/pdfaUrHxEl