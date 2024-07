Graikijos bokštų dominavimas po 16 metų pertraukos grąžino šalį į olimpines žaidynes

Paskutinį kartą graikai olimpinėse žaidynėse dalyvavo 2008 metais Pekine, tad į jas krepšinio rinktinė sugrįžo po 16 metų pertraukos. Joje Graikija kausis vienoje grupėje su Australija, Kanada ir turnyrą Valensijoje išgyvensiančia rinktine.

Giannis gets Greece to the Olympics for the first time since 2008 🇬🇷🤍 pic.twitter.com/1CLQuihLdN

Persvarą graikai susikrovė iki ketvirtojo kėlinio pradžios ir jame visada laikė saugią 10 taškų distanciją,

Labiausiai prie kelialapio į Paryžiaus olimpiadą prisidėjo pirmoje rungtynių pusėje net keturis tritaškius iš tiek pat bandymų pataikęs aukštaūgis Georgios Papagiannis, kuris iš viso finale pelnė 19 taškų ir atkovojo 2 kamuolius (5/8 trit.).

Antroje rungtynių pusėje įsibėgėjęs Giannis Antetokounmpo iš viso pelnė 20 taškų ir atkovojo 8 kamuolius, o po rungtynių užfiksuota akimirka, kaip šalį į žaidynes gražinusi NBA žvaigždė ant suoliuko nubraukė džiaugsmo ašarą.

Look at what it means to giannis and the emotion as he takes greece to his first ever Olympics

pic.twitter.com/Ka4KPOzIcv