Po įžūlaus ruso poelgio Tarptautinė gimnastikos federacija pradės tyrimą

Priminsime,kad „Z“ šiuo metu yra žymima Rusijos karinė technika ir transportas Ukrainoje vykstančiame kare. Toks sportininko poelgis gali reikšti, kad jis palaiko Vladimiro Putino pradėtą karą Ukrainoje ir sukėlė didelę pasipiktinimo bangą viešojoje erdvėje.

Oficialus draudimas gimnastikos varybose dalyvauti rusų ir baltarusių atletams įsigalioja šiandien, pirmadienį. Nepaisant to, Tarptautinė gimnastikos federacija (FIG) vėlai sekmadienį vakare pranešė, kad pradės tyrimą dėl Rusijos gimnasto elgesio.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO