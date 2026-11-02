Po ilgos pertraukos į aikštę grįžęs Marinkovičius padėjo „Partizan“ įveikti „U-BT“

Pirmą kartą ant parketo šiame sezone pasirodė Vanja Marinkovičius, kuris dėl sunkios traumos nerungtyniavo nuo sausio pabaigos. Serbas per 17 minučių pelnė 8 taškus ir surinko 3 naudingumo balus.
Nugalėtojams Carlikas Jonesas įmetė 16 taškų, Ethanas Thompsonas – 14, Nikola Tanaskovičius – 13, Kevarriusas Hayesas– 12, Antonio Reevesas – 11 taškų.
Pralaimėjusiems Javonte Smartas surinko 15 taškų, Otisas Livingstonas – 14, Jalynas McCreary ir Urošas Plavšičius pridėjo po 13.
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