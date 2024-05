Po fantastiškos kovos Oleksandras Usykas tapo neginčijamu sunkiasvorių bokso čempionu

Po dvylikos raundų kovos teisėjų sprendimas išsiskyrė – vienas iš jų 115-112 matė O. Usyko pergalę, kitas – 114-113 T. Fury, o trečiasis – 114-113 O. Usyko pergalę. Po fantastiškos kovos O. Usykas buvo paskelbtas nugalėtoju ir prie jau turėtų WBO, WBA ir IBF titulų iškovojo T. Fury priklausiusį WBC sunkiasvorių čempiono diržą bei tapo pirmuoju neginčijamu sunkiasvorių bokso čempionu per 24-erius metus.

O. Usykas visą kovą dirbo pirmuoju numeriu ir buvo ringo viduryje, tuo tarpu T. Fury – išorėje. T. Fury po antrojo raundo sulaukė trenerio SugarHillo Stewardo prašymo dažniau atakuoti į kūną, ką jis vėliau ir padarė bei įpusėjus dvikovai greičiausiai pirmavo pagal teisėjų balus.

Septintojo raundo pabaigoje O. Usykas buvo kiek sėkmingesnis, aštuntajame raunde T. Fury jau turėjo šiek tiek atsargiau priiminėti O. Usyko smūgius, o devintajame raunde O. Usykas pataikė fantastišką smūgį, po kurio tęsė galingas atakas, tuo tarpu T. Fury kritinėjo nuo virvės ant virvės, kol galiausiai paskutinėmis raundo sekundėmis susmuko kampe.

Teisėjas skaičiavo nokdauną, tačiau T. Fury greitai parodė atsigavimo ženklus ir kovotojai patraukė į savo kampus. Nuo tos akimirkos O. Usykas buvo akivaizdžiai tikslesnis ir geresnis ir gana lygioje kovoje išplėšė pergalę.

„CompuBox“ duomenimis, T. Fury iš 496 atliktų smūgių pataikė 157, tuo tarpu O. Usykas – iš 407 smūgių pataikė 170. T. Fury atliko daugiau „jabų“ (286 prieš 147) bei iš jų taip pat pataikė daugiau (62 prieš 48). Tiesa, akcentuotų smūgių statistika jau yra O. Usyko pusėje – 260 prieš 210 bei 122 pataikyti prieš 95.

Pats O. Usykas dėkojo savo šaliai, kariams bei šeimai bei sutiko su tuo, kad žmonės nori pamatyti jų revanšinę kovą.

„Nuo 2008 m. planavau tai. Tai nėra mano pergalę. Tai yra mano Dievui, mano sirgaliams, mano šaliai, Ukrainos kariams, Ukrainos mamoms, tėvams ir vaikams.

Noriu grįžti namo, pailsėti. Noriu valgyti, miegoti, pabučiuoti savo žmoną“, – sakė O. Usykas.

