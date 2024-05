Ažiotažą kelianti bokso žvaigždžių kova – per konferenciją Tysonas Fury net nepažiūrėjo į Oleksandrą Usyką

Kova buvo perkelta iš vasario 17-osios, kuomet T.Fury treniruotėje patyrė traumą – kirstinę žaizdą.

Ketvirtadienio vakarą įvyko spaudos konferencija, kurios pabaigoje kovotojai stojo į akistatą, tačiau T.Fury nusprendė parodyti šiai tradicijai nepagarbą ir net nepažiūrėjo į O.Usyką.

Nors O.Usykas kone minutę stovėjo atsisukęs į T.Fury ir į jį žiūrėjo, tačiau britas tiesiog stovėjo atsisukęs į publiką ir rodė savo raumenis.

FURY REFUSES TO LOOK AT USYK 🤯#FuryUsyk | MAY 18 12PM ET | @ESPNPlus PPV pic.twitter.com/IbTVgWNYTN