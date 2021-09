Po Cristiano Ronaldo smūgio – sukniubęs apsaugos darbuotojas

Dar prieš rungtynių pradžią nutiko nemalonus epizodas. Apšilinėjęs Cristiano Ronaldo stipriai spyrė kamuolį ir pataikė į vieną iš apsaugos darbuotojų, kuris po smūgio sukniubo.

Prie gulinčio darbuotojo subėgo jos kolegos ir medikai. Į įvykio vietą atbėgo ir pats C.Ronaldo, norėjęs įsitikinti, kad žmogui viskas gerai. Pranešama, kad apsaugos darbuotojas rimčiau nenukentėjo, o portugalas tada galėjo ramiai grįžti į aikštę ir tęsti pasiruošimą rungtynėms.

Tiesa, iki šiol nėra oficialios informacijos, ar C.Ronaldo pataikė į vyrą, ar į moterį. Skirtingi šaltiniai nurodo skirtingą lytį.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV